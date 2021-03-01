Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко
Умер Анатолий Зленко. Он был первым министром иностранных дел независимой Украины. Политику был 82 года.
Источник:твиттер Константина Елисеева
О трагедии стало известным 1 марта. О причинах и обстоятельствах пока информации нет.
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Что Елисеев говорит о первом главе МИД
Он заметил, что "с невыразимой белью получил трагическое известие". Называет Зленко дипломат "своим учителем" и "дипломатическим отцом".
Все, чего я достиг в дипломатии – благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память,
– заметил дипломат
Добавим, Елисеев – бывший заместитель министра иностранных дел Украины, экс-постпред Украины в ЕС (2010 – 2015 годы) и заместитель главы Администрации Президента Петра Порошенко.
Комментарий Маркияна Лубкивского
Информацию о смерти подтвердил также Чрезвычайный и Полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский. Он отметил, что ушел в вечность "дорогой учитель, второй отец, наука, дипломатия" – Анатолий Максимович Зленко.
Нет слов. Нет слез. Как поверить, как принять? Вечная память и вечная слава патриарху украинской дипломатии!
– добавил он.
Кто такой Анатолий Зленко: краткая биография
- Родился он в поселке Ставище Киевской области 2 июня 1938 года.
- После того как в 1959 году окончил Киевский горный техникум, начал работать горным мастером шахты "Максимовка-Полога" (вблизи Кадиевки на Луганщине).
- В 1967 году окончил Киевский университет. Дальше началась его дипломатическая карьера.
- В частности, возглавлял МИД Украины дважды – 1990 – 1994 (первый министр в истории) и в 2000 – 2003 годы.
- Также занимал должности постоянного представителя Украины в ООН, посла во Франции и Португалии. Был представителем Украины в Комиссии ООН по правам человека.
- Зленко – автор 100 работ на международную тематику.
- Владел английским, испанским, португальским и французским языками.
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