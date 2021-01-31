Во Львове умер отец Героя Украины Василия Слипака – Ярослав. Мужчина отошел в вечность 31 января.

Источник: Львовский городской совет

Львовские чиновники выразили соболезнования семье, знакомым и близким. Но причину смерти не сообщают.

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Что известно про Ярослава Слипака

Недавно ему исполнилось 80 лет.

Он был специалистом производственного подразделения.

У Ярослава Слипака остались жена и старший сын Орест.

Ярослав Слипак / Фото взято из соцсетей

Что говорят в ЛГС о смерти Ярослава Слипака

В Львовском городском совете отметили, что это большая потеря для семьи, друзей, для жены и сына.

Искренние соболезнования и большая благодарность за устойчивую и настоящую позицию в отношении своей страны. Ибо только твердый духом человек мог воспитать настоящего Героя. Мы – в общей молитве с семьей Слипака,

– отметил мэр города Львова Андрей Садовый.

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Кто такой Василий Слипак: коротко

Он был солистом в Парижской национальной опере. Собственно его позывной "Миф" – сокращение от Мефистофеля, персонажа любимой оперы "Фауст". Эту роль он неоднократно исполнял.

– сокращение от Мефистофеля, персонажа любимой оперы "Фауст". Эту роль он неоднократно исполнял. Несмотря на успешную карьеру Василий никогда не оставался в стороне от событий в его родной Украине. В частности был активным участником Оранжевой революции . А во времена Евромайдана возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины.

. А во времена Евромайдана возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины. После начала российской агрессии с 2015 года уехал на Донбасс. На фронте был трижды.

Сначала воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Участвовал в боях за Авдеевку в составе Добровольческого украинского корпуса. Вернулся раненым.

Участвовал в боях за Авдеевку в составе Добровольческого украинского корпуса. Вернулся раненым. Второй раз отправился на фронт в сентябре 2015 года – в Водяное, на линию соприкосновения . В октябре вернулся в Париж.

. В октябре вернулся в Париж. В июне 2016 года снова поехал на Донбасс. Планировал остаться там на пол года, но погиб в июне 2016 года от пули снайпера вблизи Луганского в Донецкой области . Тогда ему был 41 год.

. Тогда ему был 41 год. 20 февраля 2017 года президент Порошенко посмертно присвоил Слипаку звание Героя Украины.

Заметим! Недавно от коронавируса умер экс-начальник полиции Львовщины Василий Писный. Ему было 58 лет.