Умер отец Василия Слипака
Во Львове умер отец Героя Украины Василия Слипака – Ярослав. Мужчина отошел в вечность 31 января.
Источник: Львовский городской совет
Львовские чиновники выразили соболезнования семье, знакомым и близким. Но причину смерти не сообщают.
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Что известно про Ярослава Слипака
- Недавно ему исполнилось 80 лет.
- Он был специалистом производственного подразделения.
- У Ярослава Слипака остались жена и старший сын Орест.
Ярослав Слипак / Фото взято из соцсетей
Что говорят в ЛГС о смерти Ярослава Слипака
В Львовском городском совете отметили, что это большая потеря для семьи, друзей, для жены и сына.
Искренние соболезнования и большая благодарность за устойчивую и настоящую позицию в отношении своей страны. Ибо только твердый духом человек мог воспитать настоящего Героя. Мы – в общей молитве с семьей Слипака,
– отметил мэр города Львова Андрей Садовый.
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Кто такой Василий Слипак: коротко
- Он был солистом в Парижской национальной опере. Собственно его позывной "Миф" – сокращение от Мефистофеля, персонажа любимой оперы "Фауст". Эту роль он неоднократно исполнял.
- Несмотря на успешную карьеру Василий никогда не оставался в стороне от событий в его родной Украине. В частности был активным участником Оранжевой революции. А во времена Евромайдана возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины.
- После начала российской агрессии с 2015 года уехал на Донбасс. На фронте был трижды.
- Сначала воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Участвовал в боях за Авдеевку в составе Добровольческого украинского корпуса. Вернулся раненым.
- Второй раз отправился на фронт в сентябре 2015 года – в Водяное, на линию соприкосновения. В октябре вернулся в Париж.
- В июне 2016 года снова поехал на Донбасс. Планировал остаться там на пол года, но погиб в июне 2016 года от пули снайпера вблизи Луганского в Донецкой области. Тогда ему был 41 год.
- 20 февраля 2017 года президент Порошенко посмертно присвоил Слипаку звание Героя Украины.
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