В США на 97 году жизни скончался Богдан Качор, глава Мировой лиги украинских политических заключенных. Это случилось 22 февраля 2021 года.

Богдан Качор известен своей благотворительной и меценатской деятельностью. Он возглавлял множество проукраинских организаций в мире.

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Чем запомнился миру Богдан Качор

Он приобщился к построению ряда памятников выдающимся украинским деятелям. В частности, Тарасу Шевченко в Буэнос-Айресе и в Энкарнасьон, воинам ОУН-УПА на кладбище Святого Духа, Степану Бандере в Тернопольской области и другие. Также Качор помогал в издании книг, в частности "концепции самостоятельной Украины" в 2 томах и других.

В целом он был участником многих других проектов по сохранению национальной памяти и освещении неизвестных и запрещенных в советские времена страниц украинской истории. В 1975 году, после переезда в США, включился в общественно-политическую жизнь украинской диаспоры. Возглавлял Центральное общество "Просвита" в Буэнос-Айресе.

Также Богдан Качор особо отличился на должности секретаря Союза украинских политических заключенных в США и члена Управы Мировой лиги украинских политических заключенных, а с 1998 года – ее председателя.

Интересно. Одним из последних достижений Лиги является получение разрешения на открытие украинской экспозиции в музее гитлеровского концлагеря Аушвиц.

Биография политического и культурного деятеля

Богдан Качор родился 14 ноября 1924 года в селе Лешнив Бродовского уезда на Львовщине.

После окончания народной школы в родном селе учился в Бродах, где получил среднее образование. В годы немецкой оккупации учился в Бродовской торговой школе.

Он принадлежал к юношеской организации украинских националистов и выполнял функции связного.

и выполнял функции связного. С 1945 года до 1948 года он находился в Западной Германии, где получил специальность инженера-экономиста.

С 1948 года учился в Аргентине на экономическом факультете университета в Буэнос-Айресе, который окончил в 1960 году со званием магистра экономики. В Аргентине активно работал в общественном секторе.

Обратите внимание! Ему удалось выжить после 3 концлагерей. Качору арестовали за подпольную националистическую деятельность, он сидел в тюрьмах Украины, а впоследствии был узником немецких концентрационных лагерей Аушвиц, Маутхаузен и Эбензе. На время освобождения из концлагеря американской армией он весил 39 килограммов