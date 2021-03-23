В Хмельницком в возрасте 54 лет умер митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота). Не стало владыки 23 марта.

О смерти митрополита сообщил спикер Православной церкви Украины архиепископ Евстратий (Зоря). Читайте также В Египте умер известный украинский волонтер Юрий Юрасюк Оборвалась жизнь митрополита Антония Печальная весть пришла из Хмельницкого. На 55-м году жизни сегодня (23 марта – 24 канал) упокоился митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота),

– написал Евстратий Зоря. Пока неизвестно где и когда состоится прощание с митрополитом. Что известно о митрополите Антонии (Махоте) Родился 8 ноября 1966 года в селе Слатино Золочевского района на Харьковщине.

С 1996 года был епископом Симферопольским и Крымским Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В 1997 году его назначили епископом Хмельницким и Каменец-Подольским УПЦ КП, руководителем Хмельницкой епархией.

В 2004 году Антония Махоту поднесли к сану архиепископа, а в 2012 году – к сану митрополита.

С 2019 года – митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Православной церкви Украины.