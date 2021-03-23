Умер митрополит ПЦУ Антоний Махота
В Хмельницком в возрасте 54 лет умер митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота). Не стало владыки 23 марта.
Источник:фейсбук Евстратия Зори
О смерти митрополита сообщил спикер Православной церкви Украины архиепископ Евстратий (Зоря).
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Оборвалась жизнь митрополита Антония
Печальная весть пришла из Хмельницкого. На 55-м году жизни сегодня (23 марта – 24 канал) упокоился митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота),
– написал Евстратий Зоря.
Пока неизвестно где и когда состоится прощание с митрополитом.
Что известно о митрополите Антонии (Махоте)
- Родился 8 ноября 1966 года в селе Слатино Золочевского района на Харьковщине.
- С 1996 года был епископом Симферопольским и Крымским Украинской православной церкви Киевского патриархата.
- В 1997 году его назначили епископом Хмельницким и Каменец-Подольским УПЦ КП, руководителем Хмельницкой епархией.
- В 2004 году Антония Махоту поднесли к сану архиепископа, а в 2012 году – к сану митрополита.
- С 2019 года – митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Православной церкви Украины.
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