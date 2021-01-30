Умер выдающийся украинский гончар Василий Омеляненко. Ему было 95 лет. Он был старшим мастером народного творчества Украины. Жил и работал в селе Опошня на Полтавщине.

Источники: министр культуры Александр Ткаченко, директор Украинского дома Ольга Виеру

Омеляненко ушел из жизни 29 января. По словам Ткаченко, вклад мастера глиняной игрушки и зооморфной скульптуры в становлении народных художественных промыслов – неоценимый для страны.

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Он – легенда Опошни. Его ценят на Полтавщине. И справедливо, чтобы им стала гордиться вся Украина. Сделаем в министерстве все, чтобы способствовать этому. И чтобы как можно больше украинцев посетили Опошнянский парк глиняной скульптуры и познакомились с работами Мастера. Больно только, что посмертно,

– подчеркнул Ткаченко.



Пример работ Василия Омеляненко / Фото взято из соцсетей

Что известно о Василии Омеляненко

Гончарную глину впервые взял в руки, когда ему было 9 лет. О том, что из нее можно лепить свистульки, узнал от дяди.

Работы Василия Омеляненко давно стали классикой гончарного искусства. Его почерк в зооморфной глазурованной скульптуре – уникален.

Его почерк в зооморфной глазурованной скульптуре – уникален. Он был специалистом по миниформам глазурованных скульптур (от 30 сантиметров до 1 метра длиной). В то же время изготавливал и большие парковые скульптуры. Одна из них – двуглавый лев символизирует силу, мужество и великодушие. Ее установили на территории Национального музея-заповедника в Опошне.

(от 30 сантиметров до 1 метра длиной). В то же время изготавливал и большие парковые скульптуры. Одна из них – двуглавый лев символизирует силу, мужество и великодушие. Ее установили на территории Национального музея-заповедника в Опошне. Культурологи говорят, что работа Василия Омеляненко "Лев при двух головах" – первое монументальное произведение в истории украинского глиняной скульптуры.

Имеет такие звания и награды: Заслуженный мастер народного творчества Украинской ССР (1976), лауреат Премии имени Даниила Щербакивского (1995) и Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1999).

(1999). Также был членом Национального союза мастеров народного искусства Украины (1998) и Национального союза художников Украины (1971).

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