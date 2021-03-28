Ветеран 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", киборг Игорь Гофман умер 28 марта. Он долгое время лечил онкозаболевание.

О смерти Игоря Гофмана сообщили на его фейсбук-странице. Там отметили: по последнему желанию Игоря, публичного прощания и похорон не будет.

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В посте отметили: жена Игоря пока не знает о его смерти. Она находится в тяжелом состоянии в больнице из-за коронавируса. Поэтому, родные попросили пока не звонить ей с соболезнованиями: женщина вынуждена постоянно пользоваться кислородной маской и не может нормально говорить.

О том, что Игорь борется с онкологией, в 93 ОМБР сообщали еще в октябре 2020 года. Тогда сослуживцы собирали средства на его лечение. И сообщали – его состояние тяжелое.

Что известно об Игоре Гофмане

Он был пулеметчиком 93-й Отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Носил позывной – "Упырь".

До войны был частным предпринимателем в строительной сфере.

После событий в Иловайске в августе 2014 года, ушел на войну добровольцем.

Участвовал в боях за Донецкий аэропорт – защищал старый терминал, диспетчерскую башню, здание пожарной части.

В 2015 году Гофмана демобилизовали, он занялся деятельностью своей фирмы и нашел себе заместителя.

Впрочем через год снова вернулся в армию – на должность командира боевой машины-командира отделения в звании младшего сержанта.