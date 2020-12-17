Отправкой тела умершего Геннадия Кернеса из Германии в Украину займется украинское консульство. Впрочем, родственники мэра пока не выходили на связь с дипломатическим представительством.

Оформить документы и опечатать гроб должны именно в украинском консульстве. Об этом сообщает ТСН.

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В берлинской клинике "Шарите" ни лечение, ни смерть мэра Харькова не комментируют, объясняют, что это врачебная тайна. Сначала медикам нужно письменное разрешение от семьи.

Заметим, теперь известно, что транспортировка Кернеса в "Шарите" стоила 2 миллиона гривен, а его лечение там – более 6 миллионов гривен. Впрочем, окончательный счет за лечение клиники, как правило, выставляют в конце.

Обратите внимание! Церемония прощания с мэром Харькова состоится в Оперном театре. Отпевать умершего будут в Благовещенском соборе.

Что известно о смерти Кернеса