Отправкой тела Кернеса в Украину будет заниматься консульство
Отправкой тела умершего Геннадия Кернеса из Германии в Украину займется украинское консульство. Впрочем, родственники мэра пока не выходили на связь с дипломатическим представительством.
Оформить документы и опечатать гроб должны именно в украинском консульстве. Об этом сообщает ТСН.
К теме Вкладывал в Харьков все эмоции: у Зеленского отреагировали на смерть Кернеса
В берлинской клинике "Шарите" ни лечение, ни смерть мэра Харькова не комментируют, объясняют, что это врачебная тайна. Сначала медикам нужно письменное разрешение от семьи.
Заметим, теперь известно, что транспортировка Кернеса в "Шарите" стоила 2 миллиона гривен, а его лечение там – более 6 миллионов гривен. Впрочем, окончательный счет за лечение клиники, как правило, выставляют в конце.
Что известно о смерти Кернеса
- Мэр Харькова не появлялся на публике еще с конца августа 2020 года. В сентябре у него обнаружили коронавирус и двустороннее воспаление легких.
- 11 декабря стало известно, что состояние здоровья Кернеса значительно ухудшилось. Его друг бизнесмен Павел Фукс заявил, что у больного отказали две почки и его перевели на полный диализ.
- Впоследствии сын Кернеса Кирилл сказал, что у него нет информации об отказе второй почки у отца. Впрочем, по его словам, глава Харькова все еще находился в крайне тяжелом состоянии.
- 17 декабря Кернес умер в клинике "Шарите" в Германии.
Поделиться новостью