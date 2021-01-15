Спонсировал кампанию Зеленского: умер юрист "95 квартала" Нижний
Юрист Сергей Нижний ушел из жизни 14 января в возрасте 40 лет. При жизни он консультировал студию "Квартал 95" и был одним из спонсоров президентской кампании Владимира Зеленского.
Причиной смерти юриста стала длительная болезнь. Об этом родные мужчины рассказали изданию "Гордон".
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У Нижнего осталась жена и 3 детей.
Соболезнования родным юриста уже выразил Антон Геращенко. На своей странице в фейсбуке он поделился фотографией с Ныжним и отметил, что это невосполнимая потеря для всей Украины.
Наша семья будет всегда помнить, любить и грустить. Вечная тебе память, дорогой друг,
- заявил Геращенко.
Геращенко и Нижний / Фото с фейсбук-страницы Геращенко
Что известно о Сергее Нижнем
- В 2017 году баллотировался в Верховную Раду, однако не прошел.
- Впоследствии работал помощником политика Николая Катеринчука.
- Заниматься адвокатской деятельностью Нижний начал в 2009 году.
- Впоследствии основал юридическую фирму HillMont Partners.
- Редактор "Зеркала недели" Юлия Мостовая заявила, что Нижний мог стать главой Офиса президента или генпрокурором. Однако он отказался от должностей из-за проблем со здоровьем. По словам Мостовой, Нижний боялся "подвести президента и друга".
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