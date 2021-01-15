Юрист Сергей Нижний ушел из жизни 14 января в возрасте 40 лет. При жизни он консультировал студию "Квартал 95" и был одним из спонсоров президентской кампании Владимира Зеленского.

Причиной смерти юриста стала длительная болезнь. Об этом родные мужчины рассказали изданию "Гордон".

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У Нижнего осталась жена и 3 детей.

Соболезнования родным юриста уже выразил Антон Геращенко. На своей странице в фейсбуке он поделился фотографией с Ныжним и отметил, что это невосполнимая потеря для всей Украины.

Наша семья будет всегда помнить, любить и грустить. Вечная тебе память, дорогой друг,

- заявил Геращенко.



Геращенко и Нижний / Фото с фейсбук-страницы Геращенко

Что известно о Сергее Нижнем