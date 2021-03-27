Известный украинский языковед Иван Ющук умер 27 марта. Ему было 88 лет, смерть наступила в Киеве, где и проживал деятель.

О смерти сообщил внук языковеда Михаил Кублий. Он добавил, что смерть наступила утром. Важно Неожиданно умерла депутат Львовского горсовета Елена Пасевич Прожил 88 лет, большую часть жизни посвятил упорной борьбе за украинский язык и украинскую державу. Всегда будем помнить,

– написал внук. В комментариях к сообщению пользователи выражают искренние соболезнования родным по поводу потери. Краткая биография Ивана Ющука Источник: Википедия Ющук является автором 20 новаторских учебников украинского языка. Они предназначены для средних и высших школ.

украинского языка. Они предназначены для средних и высших школ. Языковед исследовал Голодомор украинцев в 1932–1933 гг. Именно в эти годы он родился.

в 1932–1933 гг. Именно в эти годы он родился. С 1996 года Иван Ющук был проректором Киевского международного университета и преподавал там украинский язык.

и преподавал там украинский язык. Также языковед был ведущим программы "Как мы говорим" н а радиоканале "Культура".

а радиоканале "Культура". Занимал активную общественную позицию и критиковал политику президента и правительства. Он говорил:"Украина еще находится в состоянии колонии".

и критиковал политику президента и правительства. Он говорил:"Украина еще находится в состоянии колонии". В июле 2011 года Ивана Ющука избрали председателем Киевского городского объединения Всеукраинского общества "Просвита" им. Тараса Шевченко.

председателем Киевского городского объединения В 2014 году стал лауреатом Всеукраинской премии имени Ивана Огиенко.​