Успел отпраздновать День рождения: умер известный политолог Михальченко
В ночь на 1 марта, ушел из жизни украинский философ и политолог Николай Михальченко. Недавно ему исполнилось 79 лет.
Источник:Фейсбук Виталия Кулика
Причину смерти политолога пока не сообщают.
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Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что Михальченко – это эпоха.
Сегодня (1 марта – 24 канал) на 80-ом году жизни скончался известный отечественный философ и политолог Николай Михальченко. Светлая память. Эпоха,
– заметил Кулик.
Николай Михальченко / Фото с фейсбук-страницы Кулика
Что известно о Михальченко
- Родился 15 февраля 1942 года в Брянской области (Россия).
- Образование получил в Киевском государственном университете имени Тараса Шевченко.
- Был членом-корреспондентом НАН Украины.
- Входил в рабочую группу по подготовке проекта Концепции реформирования политической системы Украины.
- Занимал должность советника Президента Украины, руководителя Службы Президента Украины по вопросам внутренней политики.
- Впоследствии стал первым вице-президент Ассоциации политических наук Украины.
- Написал более 350 научных работ.
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