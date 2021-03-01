В ночь на 1 марта, ушел из жизни украинский философ и политолог Николай Михальченко. Недавно ему исполнилось 79 лет.

Причину смерти политолога пока не сообщают. Актуально Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что Михальченко – это эпоха. Сегодня (1 марта – 24 канал) на 80-ом году жизни скончался известный отечественный философ и политолог Николай Михальченко. Светлая память. Эпоха,

– заметил Кулик. Николай Михальченко / Фото с фейсбук-страницы Кулика Что известно о Михальченко Родился 15 февраля 1942 года в Брянской области (Россия).

Образование получил в Киевском государственном университете имени Тараса Шевченко.

Был членом-корреспондентом НАН Украины.

Входил в рабочую группу по подготовке проекта Концепции реформирования политической системы Украины.

Занимал должность советника Президента Украины, руководителя Службы Президента Украины по вопросам внутренней политики.

Впоследствии стал первым вице-президент Ассоциации политических наук Украины.

Написал более 350 научных работ.