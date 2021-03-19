Почетный гражданин Одессы умер 19 марта 2021 года. Вероятно, от осложнений от коронавируса. Но его иммунитет уже был ослаблен длительной борьбой с онкологическим заболеванием.

Медики госпитализировали одессита в одну из местных больниц в конце 2020 года. Он находился в реанимации, тогда – на стационарном лечении в пульмонологическом отделении.

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В январе 2021 года его выписали домой. Но вчера его состояние здоровья резко ухудшилось. Его положили в больницу снова. Он находился в отделении интенсивной терапии.

Олег Губарь скончался сегодня, 19 марта, на 67 году жизни.

Что известно об Олеге Губаре