Умер известный одессит Олег Губарь: он болел коронавирусом
Почетный гражданин Одессы умер 19 марта 2021 года. Вероятно, от осложнений от коронавируса. Но его иммунитет уже был ослаблен длительной борьбой с онкологическим заболеванием.
Источник:"Думская"
Медики госпитализировали одессита в одну из местных больниц в конце 2020 года. Он находился в реанимации, тогда – на стационарном лечении в пульмонологическом отделении.
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В январе 2021 года его выписали домой. Но вчера его состояние здоровья резко ухудшилось. Его положили в больницу снова. Он находился в отделении интенсивной терапии.
Олег Губарь скончался сегодня, 19 марта, на 67 году жизни.
Что известно об Олеге Губаре
- Олег за свою жизнь освоил много профессий: археолога, геолога, землекопа, грузчика, слесаря, ученого, журналиста.
- При жизни краевед опубликовал около 30 книг о родном городе.
- В 2014 году городской совет Одессы присвоил звание "Почетного гражданина".
- Почетный член Европейского Интерклуба "Дом Де Рибаса".
- Последние 10 лет вел борьбу с онкологическим заболеванием.
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