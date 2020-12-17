Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря. До этого он находился на лечении в берлинской клинике "Шарите". Кернес возглавлял Харьков с 2010 года, а на последних мэрских гонках провел избирательную кампанию, находясь вне Украины.

О самых интересных фактах из жизни Кернеса читайте в материале 24 канала.

Важно Умер Геннадий Кернес

Почему умер Кернес

Последний раз Кернес появлялся на публике в августе. Потом оказалось, что политик подхватил коронавирус.

Мэра доставили на лечение в Берлин, в клинику "Шарите". Кстати, несколько раз появлялась информация о его смерти, однако тогда она была фейковой.

В октябре в харьковском горсовете уверяли, что здоровье Кернеса улучшилось, однако он продолжал лечиться в Германии. Уже 11 декабря состояние мэра значительно ухудшилось. Сначала у него отказала одна почка, потом вторая. Политик находился на полном диализе.

О смерти Кернеса 17 декабря сообщил его друг бизнесмен Павел Фукс и жена Оксана Гайсинская. Политику был 61 год.

Участие Кернеса в выборах

Кернес заочно подал заявление на участие в мэрских выборах Харькова. Политик победил в первом туре, ведь получил более 60,34% голосов избирателей.

Правда, к исполнению своих обязанностей этой каденции Кернес приступить не успел. К слову, на первой сессии горсовета мэр также отсутствовал.



Результаты выборов в Харькове / инфографика 24 канала

Биография Кернеса

Кернес родился в Харькове в 1959 году. В юности учился в ПТУ №14 на специальности "чертежник-конструктор". Политик также окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, получив диплом юриста. Диплом магистра получил в Харьковском государственном экономическом университете.

В 70 годах работал слесарем на заводе "Свет шахтера" в Харькове. Впоследствии продолжал работу на различных предприятиях, а в 1992 году возглавил предприятие "Акцептор".

Потом карьера Кернеса пошла вверх. В начале 2000 годов мужчина получил должность первого заместителя директора Харьковского филиала дочерней компании "Торговый дом "Газ Украина". В течение 2001 – 2006 годов был президентом акционерного общества открытого типа с иностранными инвестициями "НПК-Холдинг".

Кернес в политике

Кернес серьезно занялся политикой после 2006 года, хотя был депутатом Харьковского горсовета в 2006 году.

Так, уже в 2006 году мужчина получил должность секретаря городского совета и возглавил избирательную кампанию кандидата на должность местного мэра Михаила Добкина.

В 2010 году Кернеса избрали мэром Харькова. В том же году политик возглавил Харьковскую ячейку Партии Регионов.

В 2015 году Кернес снова победил на мэрских выборах в первом туре.

Третью победу политик одержал на местных выборах в 2020 году.

Обратите внимание! В апреле 2014 года на Кернеса совершили покушение — выстрелили во время велопрогулки. Тогда политика перевезли в израильскую клинику, где он прошел реабилитацию. Однако мужчина так и не смог встать с инвалидной коляски.

Кстати, заказчика и исполнителя покушения до сих пор не нашли.



Кернес на коляске / Фото "В городе"

Читайте также Кернес болен: все о политике, что из слесаря стал мэром Харькова

Личная жизнь

Первую жену Кернеса звали Оксана Василенко. Супруги поженились в 1982 году. Тогда же у них родился сын Кирилл. Однако уже через 3 года пара развелась.

Затем Кернес жил в гражданском браке с Галиной Приваловой, которая также родила ему сына Даниила.

В 2000-х Кернес женился на Оксане Гайсинской. Кстати, это дочь бывшего заместителя Генерального прокурора Украины Юрия Гайсинского. Однако в течение последних лет Кернес утверждал, что не женат, а с Гайсинской имеет свободные отношения.

На сайте Харьковского городского совета было указано, что Кернес воспитывает троих детей. Однако в декларации этой информации политик не указал.



Дети Кернеса / Фото "Факты"



Кернес с женой Оксаной Гайсинской / Фото "Гордон"

Скандалы с участием Кернеса

Кернес был довольно громким политиком и часто попадал в скандалы.

Например, в 2016 году Генпрокуратура и Служба безопасности обыскали помещения, принадлежащие Кернесу. Тогда открыли уголовное дело по организации схемы хищения 654 гектаров земли Харькова на сумму 4 миллиарда гривен.

В феврале 2019 года Кернес отказался предоставлять слово представителям общественности, которые были возмущены повышением тарифов на проезд в общественном транспорте. Тогда мэр Харькова назвал их "буйно-громкими дебилами".

Кстати Кто будет исполнять обязанности мэра Харькова после смерти Кернеса: ответ ОПОРЫ

Состояние Кернеса

В декларации Кернес почти не указывал состояния. Политик декларировал, что не имеет собственного жилья и уверял, что арендует небольшие помещения. Однако мэр отметил, что владеет 11 часами известных брендов.

Согласно декларации, в 2019 году Кернес заработал 1,1 миллиона гривен на посту мэра, еще 18,9 миллиона гривен получил от дивидендов компании "Финэкс-Капитал".

Кроме того, чиновник хранил наличными 64 миллиона гривен, а на депозитах у него размещено около 17 миллионов гривен и 17 тысяч долларов. Также мужчина имел акции "Харьковоблэнерго", ЧАО "Харьковэнергосбыт", а также 7000 инвестиционных сертификатов ООО "Компания по управлению активами" Финэкс-Капитал". Общая стоимость которых составляла 7 миллионов гривен.

Однако журналисты-расследователи обнаружили, что Кернес никогда не указывал в декларации гражданскую жену Гайсинскою. Однако женщина имела немалое состояние. Например, владела целым автопарком автомобилей: Bentley brooklands, Rolls-royce ghost, BMW X-6, Audi A8. Также Гайсинская имела одну квартиру в Киеве и 2 в Харькове.



Геннадий Кернес / Фото из Инстаграма Кернеса