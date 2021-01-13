Умер Дэвид Баркли – один из самых богатых медиамагнатов Великобритании
Умер Дэвид Баркли – британский миллиардер и совладелец газеты The Daily Telegraph. Это произошло в воскресенье, 10 января.
Ему было 86 лет. О его смерти написали на сайте The Telegraph. Как было известно, Баркли какое-то время болел.
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Его смерть прокомментировал брат Фредерик, он сказал: "Это было большое путешествие во всем, что мы делали. Хорошее, плохое, безобразное... мы это пережили. Мы были близнецами от начала и до конца. Он был правой рукой слева от меня, а я его левой рукой справа. Мы встретимся снова".
Также это известие прокомментировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
С уважением и восхищением прощаемся с сэром Дэвидом Баркли, который спас большую газету, создал тысячи рабочих мест по всей Великобритании и страстно верил в независимость этой страны и в то, чего она может достигнуть,
– написал он на своей странице в твиттере.
Что известно о Дэвиде Баркли
- Дэвид Баркли и его брат-близнец Фредерик Баркли родились в Хаммерсмите 27 октября 1934 года.
- Вместе с братом они создали целую бизнес-империю. Они начинали с гостиничного бизнеса, потом занимались судоходством, а еще позже розничной торговлей.
- В 2004 году они приобрели медиакомпанию Telegraph Media Group.
- Состояние братьев Баркли оценивается примерно в 7 миллиардов фунтов стерлингов.
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