Умер бывший глава Харьковского облсовета Владимир Тягло: что о нем известно
Источник:Харьковский облсовет
Из жизни ушел бывший глава Харьковского областного совета Владимир Тягло. Он был почетным гражданином Харькова. Мужчине в этом году исполнилось 75 лет.
Об этом сообщили 5 июля. Харьковский облсовет выразил искренние соболезнования родным и близким умершего.
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Что известно об умершем
Тягло руководил Харьковским облсоветом в 1992 – 1894 и в 1996 – 2002 годах. Также он был послом Украины в двух государствах:
- Армении – с 2002 по 2005 год;
- Кыргызской Республике – с 2005 по 2007 год.
Владимир Николаевич останется в памяти всех, кто его знал, кому посчастливилось работать с ним, как искренний, талантливый человек, опытный профессионал, готовый брать на себя ответственность представлять Украину на высшем государственном уровне,
– отметили в Харьковском облсовете.
Также там добавили, что на должности главы областного совета, как депутат и руководитель в исполнительных структурах, Владимир Николаевич внес значительный вклад в развитие родного края.Обратите внимание! В Харькове на 86 году ушел из жизни бывший ректор Харьковского педагогического Университета имени Григория Сковороды Иван Прокопенко. Он возглавлял учебное заведение почти половину своей жизни.