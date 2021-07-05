Об этом сообщили 5 июля. Харьковский облсовет выразил искренние соболезнования родным и близким умершего.

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Что известно об умершем

Тягло руководил Харьковским облсоветом в 1992 – 1894 и в 1996 – 2002 годах. Также он был послом Украины в двух государствах:

Армении – с 2002 по 2005 год;

Кыргызской Республике – с 2005 по 2007 год.

Владимир Николаевич останется в памяти всех, кто его знал, кому посчастливилось работать с ним, как искренний, талантливый человек, опытный профессионал, готовый брать на себя ответственность представлять Украину на высшем государственном уровне,

– отметили в Харьковском облсовете.

Также там добавили, что на должности главы областного совета, как депутат и руководитель в исполнительных структурах, Владимир Николаевич внес значительный вклад в развитие родного края.

Обратите внимание! В Харькове на 86 году ушел из жизни бывший ректор Харьковского педагогического Университета имени Григория Сковороды Иван Прокопенко. Он возглавлял учебное заведение почти половину своей жизни.