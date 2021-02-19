Умер бывший комбат танкового батальона ВСУ
В ночь на 19 февраля умер комбат первого танкового батальона 17 отбрить Юрий Лакша. В 2014 – 2015 годах он руководил отдельной танковой бригадой.
Источник:фейсбук Сергея Тахмазова
О трагической вести сообщил волонтер Сергей Тахмазов. Он был лично знаком с экс-комбатом.
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Тахмазов отметил, что Юрия Лакши ни стало в ночь на 19 февраля. Пока причины смерти неизвестны.
Все мое танковое волонтерство произошло благодаря знакомству с ним в Дебальцево, в октябре 2014 года. Я обязательно вам о нем расскажу. Потому что он теперь не будет за это ругать. Но не сейчас,
– поделился волонтер.
Прощание с экс-комбатом состоится в воскресенье, 21 февраля. Церемония запланирована на 12:00 в Кривом Роге.
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