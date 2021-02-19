В ночь на 19 февраля умер комбат первого танкового батальона 17 отбрить Юрий Лакша. В 2014 – 2015 годах он руководил отдельной танковой бригадой.

О трагической вести сообщил волонтер Сергей Тахмазов. Он был лично знаком с экс-комбатом.

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Тахмазов отметил, что Юрия Лакши ни стало в ночь на 19 февраля. Пока причины смерти неизвестны.

Все мое танковое волонтерство произошло благодаря знакомству с ним в Дебальцево, в октябре 2014 года. Я обязательно вам о нем расскажу. Потому что он теперь не будет за это ругать. Но не сейчас,

– поделился волонтер.

Прощание с экс-комбатом состоится в воскресенье, 21 февраля. Церемония запланирована на 12:00 в Кривом Роге.

Обратите внимание! С 27 июля 2020 года в Донбассе действует перемирие. Но, несмотря на это, с начала 2021 года на Донбассе уже погибли 11 украинских защитников. Пророссийские боевики регулярно обстреливают позиции наших защитников.

Как прошли сутки на Донбассе

За сутки оккупанты 4 раза нарушили режим тишины в Донбассе.

Они открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия неподалеку Шумел.

Вблизи Южного враг стрелял из крупнокалиберных пулеметов, а возле Майорска – из стрелкового оружия.

Украинские военные отвечали огнем.

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