Умер бывший председатель Черкасской ОГА: что о нем известно
На 68-м году жизни скоропостижно скончался бывший народный депутат Украины, а также экс-глава Черкасской облгосадминистрации Анатолий Даниленко.
Источник:Белоцерковский НАУ
Пока информации о причинах смерти политика, к сожалению, нет.
Актуально Умер Михаил Суркис – отец владельцев Динамо Игоря и Григория Суркисов
Что известно об Анатолии Даниленко
- Даниленко был доктором экономических наук, профессором, академиком Национальной академии аграрных наук Украины. Также он является автором более 130 научных работ.
- Бывший председатель Черкасской ОГА окончил ветеринарный факультет Белоцерковского сельскохозяйственного института, Уманский пединститут имени Тычины и Ровненский государственный техуниверситет.
- Избирался депутатом Верховного Совета СССР, а также был народным депутатом Украины в период с 1994 по 1998 год.
- В 2015 – 2020 годах он депутатом Киевского областного совета. Впоследствии работал председателем Черкасской ОГА. Это было еще в 1998 – 1999 годах.
- Во время каденции указами президента Леонида Кучмы был награжден орденом "За заслуги" III и II степеней.
Новость дополняется...
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter