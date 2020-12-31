Отправился на тот свет боевик из Донбасса Потемка: он находился в базе "Миротворца"
На оккупированной территории Донецкой области, в так называемой "ДНР", скончался боевик Андрей Потемка. 31 декабря должна была состояться церемония прощания с ним.
Что известно о смерти Потемки
У него случился инсульт. А сам боевик был родом из оккупированной Горловки. Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в телеграмме.
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Свое сообщение "Штирлиц" сопровождал фотоматериалами. Согласно им, Потемка занимал должность командира "патрульно-постовой службы" в Горловке. Кроме того, в начале войны на Донбассе был в "плену".
Информация из соцсетей об Андрее Потемке / Скриншот
Дело Потемки на "Миротворце"
Активисты "Миротворца" сообщают, что боевика разыскивали с 8 декабря 2014 года. А возбудили против него дело о создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.
Родился боевик в 1974 году. Также известно, что он имел звание "майор".
В "Миротворце" иронично подчеркнули, что Потемка самоликвидировался.
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Что говорят в "Миротворце" об Андрее Потемке / Cкриншот
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