На оккупированной территории Донецкой области, в так называемой "ДНР", скончался боевик Андрей Потемка. 31 декабря должна была состояться церемония прощания с ним.

Что известно о смерти Потемки

У него случился инсульт. А сам боевик был родом из оккупированной Горловки. Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в телеграмме.

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Свое сообщение "Штирлиц" сопровождал фотоматериалами. Согласно им, Потемка занимал должность командира "патрульно-постовой службы" в Горловке. Кроме того, в начале войны на Донбассе был в "плену".



Информация из соцсетей об Андрее Потемке / Скриншот

Дело Потемки на "Миротворце"

Активисты "Миротворца" сообщают, что боевика разыскивали с 8 декабря 2014 года. А возбудили против него дело о создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Родился боевик в 1974 году. Также известно, что он имел звание "майор".

В "Миротворце" иронично подчеркнули, что Потемка самоликвидировался.

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Что говорят в "Миротворце" об Андрее Потемке / Cкриншот