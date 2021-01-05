В возрасте 82 лет 4 января 2021 умер Анатолий Бутенко. Он был членом "Коммунистической партии СС", а затем и "Коммунистической партии Украины", с которой стал народным депутатом I созыва Верховной Рады.

О смерти Анатолия Бутенко сообщила Одесская областная государственная администрация, ведь именно в Одесской области он провел значительную часть своей жизни.

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Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Светлая, вечная память вам, Анатолий Иванович! Вы навсегда останетесь образцом настоящего труженика, руководителя, друга,

– отметил председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий.

Что известно об Анатолии Бутенко:

Он родился в Миргороде Полтавской области еще в 1938 году, но в молодом возрасте переехал в Одессу, где и провел значительную часть своей жизни.

Анатолий Бутенко был ярым сторонником "Коммунистической партии Советского Союза" и входил в "Ленинский коммунистический союза молодежи".

Начал свою политическую деятельность в 1970 году с должности первого секретаря Ильичевского районного комитета КПУ города Одессы.

С 1980 года 10 лет работал на должностях заместителя и первого заместителя председателя исполнительного комитета Одесского областного совета, а в 1990 году сам его возглавил.

В марте 1990 года Анатолия Бутенко избрали народным депутатом I созыва Верховной Рады Украины, где он был членом фракции "КПУ" и членом комиссии по вопросам обороны и госбезопасности.



Анатолий Бутенко / Фото "Энциклопедия современной Украины"