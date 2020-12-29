Игорь Уманский пробыл на посту министра финансов всего 25 дней – рекордно малый срок работы. Он объяснил, что у него якобы было 3 варианта: делать вид дурака, закрывать на все глаза или покинуть должность. Выбор для него был очевидным.

Уманский заявил, что не хотел мириться с тем, что происходило в министерстве. Об этом он рассказал в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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"Не захотел мириться, потому "уперся рогом". Если ты пошел на политическую должность, то должен ценить свое имя и достоинство", – сказал экс-министр.

По его словам, он не может себе позволить делать вид, что чего-то не видит и не понимает.

Либо я глупый, если я этого не понимаю, либо мне удобно этого не видеть. Я не захотел быть глупым и не захотел притворяться, что мне удобно,

– заявил Уманский.

Он отметил, что ситуация с Павлом Рябикиным вызывает у него уважение.

Справка. В СМИ появилась информация о том, что глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин написал заявление об отставке. Об этом стало известно 16 декабря. Между тем официально Рябикин это не подтвердил.

Как Уманский оценивает работу Марченко

Как отметил Уманский, новый министр финансов Сергей Марченко не способствует большим изменениям в министерстве. В то же время "больших потрясений" там тоже нет.

"Какой-то политики в области наведения порядка я не увидел. Я не увидел инициатив министра, каким образом он хочет решать определенные вещи. Я ожидал как раз наведения порядка", – высказался Уманский.

Отставка Уманского: что известно

Игоря Уманского назначили на должность министра финансов 4 марта 2020 года. Тогда на внеочередном заседании Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука.

Уманский заменил Оксану Маркарову, однако не надолго. Уже 30 марта Верховная Рада проголосовала за его увольнение.

Вскоре стало известно, что министерство возглавит Сергей Марченко.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак в апреле сообщил, что Уманского назначили его советником. В ноябре он ушел с этой должности тоже.

Читайте полностью интервью с Игорем Уманский сегодня, 29 декабря, на сайте 24 канала.