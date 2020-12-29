Не хотел быть глупым, – Уманский объяснил, почему ушел с поста министра
Игорь Уманский пробыл на посту министра финансов всего 25 дней – рекордно малый срок работы. Он объяснил, что у него якобы было 3 варианта: делать вид дурака, закрывать на все глаза или покинуть должность. Выбор для него был очевидным.
Уманский заявил, что не хотел мириться с тем, что происходило в министерстве. Об этом он рассказал в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.
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"Не захотел мириться, потому "уперся рогом". Если ты пошел на политическую должность, то должен ценить свое имя и достоинство", – сказал экс-министр.
По его словам, он не может себе позволить делать вид, что чего-то не видит и не понимает.
Либо я глупый, если я этого не понимаю, либо мне удобно этого не видеть. Я не захотел быть глупым и не захотел притворяться, что мне удобно,
– заявил Уманский.
Он отметил, что ситуация с Павлом Рябикиным вызывает у него уважение.
Как Уманский оценивает работу Марченко
Как отметил Уманский, новый министр финансов Сергей Марченко не способствует большим изменениям в министерстве. В то же время "больших потрясений" там тоже нет.
"Какой-то политики в области наведения порядка я не увидел. Я не увидел инициатив министра, каким образом он хочет решать определенные вещи. Я ожидал как раз наведения порядка", – высказался Уманский.
Отставка Уманского: что известно
- Игоря Уманского назначили на должность министра финансов 4 марта 2020 года. Тогда на внеочередном заседании Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука.
- Уманский заменил Оксану Маркарову, однако не надолго. Уже 30 марта Верховная Рада проголосовала за его увольнение.
- Вскоре стало известно, что министерство возглавит Сергей Марченко.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак в апреле сообщил, что Уманского назначили его советником. В ноябре он ушел с этой должности тоже.
Читайте полностью интервью с Игорем Уманский сегодня, 29 декабря, на сайте 24 канала.
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