Спускался по простыням с 4 этажа: в Умани с высоты упал 12-летний парень
ЧП, связанное с падением с высоты подростка, произошло 25 февраля в Умани Черкасской области. Правда, инцидент произошел вовсе не из-за желания 12-летнего парня покончить с собой.
Источник:Ирина Назарок
Вследствие падения с высоты парень, вероятно, сломал себе голень. С подозрением на такой диагноз его забирали с места происшествия работники областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета.
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О падении ребенка медики узнали от свидетелей.
Упал вместе с простынями
- Как рассказал работникам экстренной помощи сам пострадавший, родители оставили его дома вместе с 6-летним ребенком.
- Входную дверь квартиры взрослые закрыли, а подросток решил все же выйти на улицу.
- Школьник связал вместе простыни и спустил их из окна, после чего начал спускаться вниз.
- Подросток упал вместе с простынями.
Сейчас пострадавший находится в Уманской городской больнице. На месте происшествия работали правоохранители.
За инцидент вполне могут наказать родителей, выписав им штраф за небрежное исполнение родительских обязанностей.
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