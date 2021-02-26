ЧП, связанное с падением с высоты подростка, произошло 25 февраля в Умани Черкасской области. Правда, инцидент произошел вовсе не из-за желания 12-летнего парня покончить с собой.

Вследствие падения с высоты парень, вероятно, сломал себе голень. С подозрением на такой диагноз его забирали с места происшествия работники областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета.

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О падении ребенка медики узнали от свидетелей.

Упал вместе с простынями

Как рассказал работникам экстренной помощи сам пострадавший, родители оставили его дома вместе с 6-летним ребенком.

Входную дверь квартиры взрослые закрыли, а подросток решил все же выйти на улицу.

Школьник связал вместе простыни и спустил их из окна, после чего начал спускаться вниз.

Подросток упал вместе с простынями.

Сейчас пострадавший находится в Уманской городской больнице. На месте происшествия работали правоохранители.

За инцидент вполне могут наказать родителей, выписав им штраф за небрежное исполнение родительских обязанностей.