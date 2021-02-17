Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок. Она отметила, что девушек госпитализировали в

больницу.

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Детали инцидента

Известно, что дети выпили по 10 таблеток, после этого им стало плохо. Восьмиклассниц госпитализировали в больницу с подозрением на отравление "Дротаверином".

На место происшествия сразу же прибыли правоохранители и следственно-оперативная группа Умани. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и опрашивают свидетелей.

В каком состоянии девочки

Сейчас дети находятся под наблюдением медиков. Врачи оценивают их состояние как стабильное. По последней информации, их жизни ничего не угрожает.

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Заметим, что накануне аналогичным медпрепаратом отравились две девочки в Боярке Киевской области. Они посмотрели видео в тикток. В нем был призыв попробовать выпить 40 таблеток "Дротаверина" и посмотреть, какой будет эффект. Неизвестно, связаны ли эти случаи, но девочки из Умани заявили, что не принимали участие в опасном челлендже.