В Умани 2 школьницы наглотались таблеток: смертельный челлендж набирает обороты
В Умани, что на Черкасщине, 2 ребенка наглотались таблеток и попали в больницу. Известно, что восьмиклассницы принимали "Дротаверин" прямо в школе.
Источник:Provce.ck.ua
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Детали инцидента
Известно, что дети выпили по 10 таблеток, после этого им стало плохо. Восьмиклассниц госпитализировали в больницу с подозрением на отравление "Дротаверином".
На место происшествия сразу же прибыли правоохранители и следственно-оперативная группа Умани. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и опрашивают свидетелей.
В каком состоянии девочки
Сейчас дети находятся под наблюдением медиков. Врачи оценивают их состояние как стабильное. По последней информации, их жизни ничего не угрожает.
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Заметим, что накануне аналогичным медпрепаратом отравились две девочки в Боярке Киевской области. Они посмотрели видео в тикток. В нем был призыв попробовать выпить 40 таблеток "Дротаверина" и посмотреть, какой будет эффект. Неизвестно, связаны ли эти случаи, но девочки из Умани заявили, что не принимали участие в опасном челлендже.
Что известно о челлендже в тикток
- В популярной сети тикток появился челлендж с призывом выпить 40 таблеток "Дротаверина".
- Автор видео не указывал конечный эффект от такого "эксперимента".
- 16 февраля две 7-классницы выпили по 40 таблеток препарата. Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу.
- В результате одна девушка скончалась, а другая находится в больнице. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
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