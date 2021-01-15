Карантин ввели, когда статистика "новых случаев" COVID-19 упала в разы. Накануне локдауна в государственных лабораториях было пусто.

Сейчас локдаун можно было бы назвать одним сплошным "нажухаловом". Но еще перед ним возникал вопрос о том, почему Минздрав говорит, что локдаун нужен. И одновременно по их же официальным данным, эпидемия практически закончилась. Об этом сообщает Bihus.Info.

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Как статистика опирается на тестирование

Осенью Минздрав показывал почти 20 тысяч новых больных в день. В январе ожидали 30, но – нет, накануне локдауна официально – лишь 7 тысяч случаев.

И нет, мы как раз не считаем, что эпидемия прошла и можно расслабиться. Мы говорим, что со статистикой есть хитрый момент, она полностью опирается на тестирование. Делали 75 тысяч тестов – обнаружили под 20 тысяч больных, сделали 15 тысяч тестов – обнаружили 5 тысяч больных.

То есть больных если и меньше, то в статистике, потому что делали меньше тестов. Логично, однако непонятно почему. Итак, мы решили потестировать тестирование. Потому что вдруг на тесты стоят очереди, а в статистике ничего нет или вдруг направление на тест просто не получить.

Тестирование в частных и государственных лабораториях

И действительно обнаружили большой общественный самообман. Но сначала было решено пойти на тестирование в государственную и частную лаборатории с девушкой, которая уже несколько дней чувствовала себя довольно нехорошо, в частности имела температуру, кашель, сильную боль в горле и периодически не чувствовала вкусы и запахи.

Направление от семейного врача – единственная возможность попасть на бесплатный тест. Если у вас декларации с семейным врачом еще нет, то самое время.

Однако с тестами получилось неожиданно, так, мы ожидали увидеть очереди. Пусть не как на подъемнике в Буковеле, но хотя бы на 5 – 10 человек.



Очередей на тестирование не оказалось / Скриншот из видео

Осенью эти очереди тянулись аж на улицу, причем даже в частных лабораториях, где тест стоит примерно 1 000 гривен. И вот декабрь, государственная лаборатория, а очереди нет – перед нами только 1 человек.

Отсутствие очередей в лабораториях

Это удивляет, ведь люди на тесты не идут, а лаборатории падение тестирования никак не комментируют. Степанов – это министр здравоохранения, убеждает, что очереди в лабораториях убиты экспресс-тестами, которые делают семейные врачи.

"Мы начали применять, в частности, тесты на антиген, экспресс-тесты. Это тесты, которые делают за 15 минут", – отмечал Максим Степанов. Однако есть откровенные сомнения, ведь экспресс-тестов проводят всего несколько тысяч в день, а тестирование упало на десятки тысяч тестов ежедневно. И учитывая реально пустые лаборатории – упало не на бумаге, а на самом деле.



Тестирование упало на десятки тысяч тестов ежедневно / Фото medcv

Согласно словам экс-заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка, это может быть связано с тем, что стало легче с заболеваемостью, а может быть связано и с тем, что система тестирования уже хронически работает настолько нехорошо, что люди к ней подстроились.

То есть уже не делают тесты, когда это не нужно, например люди, которые болеют семьями – делают один тест на семью, отмечал он.

Кстати, пока мы делали соответствующий эксперимент, узнали сразу о нескольких случаях, когда сами семейные врачи отказывались направлять на тесты. Мотивация примерно такая: "А зачем? У тебя у родственников коронавирус подтвержден, с тобой все понятно и так".

Ускорение результатов ПЦР-тестов

О плохих последствиях падения тестирования еще можно говорить, а из хороших – ПЦР-тесты теперь делают быстрее. Осенью было много нареканий, что результаты идут неделями. Даже стандартно частный тест ждали 2 суток, государственный – 10 – 14 дней.

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Кто сдавал тест на коронавирус в августе 2020 года по направлению семейного врача – пришлось ждать больше, чем неделю. Уже среди тех, кто сдавал соответствующий тест в начале марта отметили, что результаты были только под конец месяца.

Анна, которая сдавала тест в декабре, получила результаты на коронавирус от частной клиники в тот же день. Государственная – справилась через 2 дня, что тоже имеет вид рекорда.

Чтобы узнать результат в государственной клинике я позвонила сама. На удивление, результаты оказались готовыми, не смотря на то, что мне говорили, что это займет минимум 5 дней,

– отметила Анна.

И мы бы уже порадовались, что тест можно сделать бесплатно и за 2 дня, но одновременно с Аней заболела и пошла тестироваться другая женщина, которая ждала результаты государственного теста полные 2 недели, чем поломала нам радостный вывод о тотальном и системном улучшении.

Проблема пандемии – не исчезла

Но шансов получить тест быстро сейчас немного больше, правда – их не делают и некоторые семейные врачи этому способствуют.

Теперь о плохих последствиях – получается так называемый порочный круг. Людям все равно на тесты – они не попадают в статистику, даже если болеют. Не попали в статистику – статистика стала приятнее и все расслабились еще больше.

Справка. За минувшие сутки (14 января – 24 канал) в Украине с начала распространения коронавирусной болезни заболели 1 138 764 человека. Выздоровели – 837 063 больных, умерли – 20 376 пациентов.

В конце концов люди еще больше перестают обращать внимание на коронавирус и "тусят", в частности в Буковеле, насмехаясь над локдауном. Будто форма решений министерства меняет тот факт, что эпидемия никуда не делась. Тотальный общественный самообман. И есть идея, как его притормозить.

В декабре у нас падала статистика новых случаев – с 15 тысяч в начале декабря, до 7 тысяч в начале января. Но не падала статистика госпитализации. Это значит, что хотя система не видит тех, кто легко переболел и поэтому цифры новых больных перестали пугать, тяжело больных не стало меньше.

Тех, кто отсидеться дома не смог, нуждался в кислороде и попал в стационар, а соответственно – в статистику, меньше не становится. В частности данные на 4 декабря свидетельствуют, что было:

75 тысяч тестов;

1 800 госпитализаций.

Уже по состоянию на 26 декабря, согласно соответствующим результатам – тестов было вдвое меньше – 31 тысяча. Однако госпитализаций зафиксировали в полтора раза больше – 2 900.



26 декабря тестов было вдвое меньше – 31 тысяча / Фото Getty Images

Локдауны, которые вводит правительство, действительно бестолковые и смешные, но это не повод думать, что эпидемия кончилась. Цифры новых больных, которые показывает министерство – красивые, официальные и очень успокаивают, но они такие просто потому, что проблему меньше стало видно, а не потому, что проблема исчезла.

Что нужно знать о бесплатном тестировании

Поэтому если вы не хотите попасть в статистику с теми, кому повезло меньше всего – обращайтесь к врачу и тестируйтесь. И вот несколько лайфхаков, которые обнаружил наш эксперимент:

► Направление на бесплатное тестирование дает семейный врач – нет врача – запишитесь. Это довольно просто и можно сделать с помощью друзей.

► Найти свободного врача помогут на горячей линии в Минздраве.

► Если врач отказывает в направлении на бесплатное тестирование, то напомните, что оно предусмотрено самим Минздравом. Отказывает дальше – снова звоните на горячую линию в Минздрав. Вам посоветуют, как действовать дальше и запишут жалобу на жадного врача.

► И последнее, самое непрогнозируемое в бесплатном тестировании – время ожидания результатов. Если долго ждете, попробуйте звонить врачу сами и напоминать о себе. Ибо, возможно, результат уже готов, но семейный врач не находит времени вам о нем сообщить.