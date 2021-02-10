На Тернопільщині розкопали американський винищувач часів Другої світової війни. Р-39 "Аерокобру" виявила громадська організація "Пошук літаків в Україні".

Знахідку розкопали у Зборівському районі області, зазначив голова пошукової групи Андрій Кір'янов. Він додав, що у відповідному районі 14 – 17 липня 1944 року під час Сандомірської операції були повітряні бої.

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Літаків моделі Р-39 "Аерокобра" тоді збили приблизно 10, повідомив Кір'янов. Остання згадка про цей літак датована 7 липня 1944 року.

За словами голови пошукової команди, на місці падіння "Аерокобри" Р-39 був номер літака, раніше там знайшли шильду з номерами та декілька уламків – по фото визначили що це "Аерокобра".

Пізніше номер літака допомогли визначити спеціалісти з Трізни, наразі пошук ще триває по архівах. На місці падіння сигналів досить багато, але поверху – нічого великого немає,

– розповів Андрій Кір'янов.



На місці падіння був номер літака / Фото "Суспільного"

Він зауважив, що після того, як знайшли місце падіння і епіцентр – на глибині 1 – 1,5 метра дісталися до уламків, серед яких були:

гільзи "Браунінг" калібром 12,7, а також 37 міліметрів;

частини обшивки;

залізо.



Остання згадка літак – 1944 року / Фото "Суспільного"

Американці поставляли літаки з білою зіркою, Радянський союз – замальовував зірки в червоний колір, сказав Кір'янов. Голова пошукової групи додав, що з деталей готують експозицію в Музеї загиблих літаків.

Зверніть увагу! Bell P-39 Airacobra був одним з основних американських винищувачів. Він з'явився у 1941 році і був визнаний одним із найдосконаліших бойових літаків того часу.