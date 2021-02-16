Горнолыжные курорты рядом: Укрзализныця запускает дополнительный поезд в Черновцы
"Укрзализныця" объявила о запуске нового дополнительного маршрута из Киева в Черновцы. Первый поезд из столицы отправится 26 февраля.
Источник:Укрзализныця
Таким образом в "Укрзализныци" учли многочисленные просьбы граждан об увеличении железнодорожного транспорта, которым можно добраться до гор.
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Когда будет курсировать поезд
Поезд №249/250 из Киева в Черновцы будет отправляться несколько раз в неделю. Также, соответственно, дополнительный железнодорожный транспорт будет курсировать и в обратном направлении.
Расписание поездов из Киева в Черновцы
- 26 февраля 2021 года из столицы поезд отправится в 15:09 с Главного вокзала.
- Поезда в Черновцы будут отправляться также в 15:09 1, 5, 7 и 9 марта 2021.
Этот поезд прибывает в Черновцы в 8:15 утра.
Вокзал в Киеве и Черновцах / Коллаж 24 канала
Обратное направление
- В 19:15 из Черновцов в столицу отправится поезд 25 и 28 февраля.
- Дополнительные поезда в Киев из Черновцов в 19:15 будут также 4, 6 и 8 марта 2021.
Уже в 12:30 туристы из горнолыжных курортов прибудут в Киев.
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