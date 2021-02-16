"Укрзализныця" объявила о запуске нового дополнительного маршрута из Киева в Черновцы. Первый поезд из столицы отправится 26 февраля.

Таким образом в "Укрзализныци" учли многочисленные просьбы граждан об увеличении железнодорожного транспорта, которым можно добраться до гор.

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Когда будет курсировать поезд

Поезд №249/250 из Киева в Черновцы будет отправляться несколько раз в неделю. Также, соответственно, дополнительный железнодорожный транспорт будет курсировать и в обратном направлении.

Расписание поездов из Киева в Черновцы

26 февраля 2021 года из столицы поезд отправится в 15:09 с Главного вокзала.

из столицы поезд отправится в 15:09 с Главного вокзала. Поезда в Черновцы будут отправляться также в 15:09 1, 5, 7 и 9 марта 2021.

Этот поезд прибывает в Черновцы в 8:15 утра.



Вокзал в Киеве и Черновцах / Коллаж 24 канала

Обратное направление

В 19:15 из Черновцов в столицу отправится поезд 25 и 28 февраля .

. Дополнительные поезда в Киев из Черновцов в 19:15 будут также 4, 6 и 8 марта 2021.

Уже в 12:30 туристы из горнолыжных курортов прибудут в Киев.

Напомним. В декабре 2020 года "Укрзализныця" запустила новый поезд Интерсити+ Киев – Славское.