В Укрзализныце анонсировали запуск электропоезда на маршруте Киев – Тарасовка – Киев. Курсировать поезд будет уже с конца января 2021 года.

Территориальные общины взяли на себя компенсацию за проезд льготников

В конце первого квартала на этом маршруте запустят уже дополнительный модернизированный поезд. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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В компании говорят, этот шаг стал возможным благодаря сотрудничеству регионального филиала Укрзализныци и Киевской ОГА. 100% компенсацию за перевозку граждан льготных категорий пообещали территориальные общины городов Боярка и Вишневое. Эти расходы уже предусмотрели в местных бюджетах на 2021 год.

Ежедневно на маршруте будут курсировать 8 электропоездов

Железнодорожники уже начали капитальный ремонт электропоездов.

Это будет совершенно новый уровень комфорта и скорости. Например, из Боярки в Киев можно будет добраться за 21 минуту, из Вишневого – за 15 минут,

– отметил исполнительный директор регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" Артем Миронович.

Ежедневно на маршруте будут курсировать 8 поездов в рабочие дни – в час пик: 4 утром, 4 – вечером.