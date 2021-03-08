Укрзализныця выполнит дополнительные спецрейсы в Закарпатье: перечень поездов
Укрзализныця открыла продажу билетов на специальные рейсы, которые соединяют Закарпатье со столицей, югом и востоком страны. Спецперевозки состоятся 9, 13 и 14 марта.
Источник:телеграмм Владислава Криклия
Как пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий, все маршруты будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, прошедших тщательную дезинфекцию.
Важно Закарпатье – в красной зоне: какие ограничения начали действовать
Перечень спецпоездов:
- 358/357 Рахов – Киев;
- 13/14 Солотвино – Киев;
- 15/16 Рахов – Киев;
- 81/82 Ужгород – Киев;
- 108/107 Ужгород – Одесса;
- 45/46 Ужгород – Лисичанск.
Криклий добавил, что пассажиры, которые уже имеют приобретенные проездные документы на указанные рейсы до их переназначения как специальных, смогут воспользоваться своими билетами. В то же время он пояснил, что проездные документы не нужно менять.
Заметим, что с 8 марта Закарпатье оказалось в красной карантинной зоне.
Что запрещено на Закарпатье
- прием посетителей общественным питанием;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений;
- работа непродовольственных магазинов и рынков;
- работа учреждений культуры;
- проведение массовых мероприятий;
- спортивные матчи проводятся без зрителей;
- посещение образовательных учреждений.
Заметим, что сейчас в красной карантинной зоне оказались сразу 4 области: Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая.
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