Укрзализныця открыла продажу билетов на специальные рейсы, которые соединяют Закарпатье со столицей, югом и востоком страны. Спецперевозки состоятся 9, 13 и 14 марта.

Как пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий, все маршруты будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, прошедших тщательную дезинфекцию.

Важно Закарпатье – в красной зоне: какие ограничения начали действовать

Перечень спецпоездов:

358/357 Рахов – Киев;

13/14 Солотвино – Киев;

15/16 Рахов – Киев;

81/82 Ужгород – Киев;

108/107 Ужгород – Одесса;

45/46 Ужгород – Лисичанск.

Криклий добавил, что пассажиры, которые уже имеют приобретенные проездные документы на указанные рейсы до их переназначения как специальных, смогут воспользоваться своими билетами. В то же время он пояснил, что проездные документы не нужно менять.

Обратите внимание! Укрзализныця с 8 марта и до конца действия усиленного карантина временно остановила продажу билетов на Закарпатье. Произошло это из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Заметим, что с 8 марта Закарпатье оказалось в красной карантинной зоне.

Что запрещено на Закарпатье

прием посетителей общественным питанием;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений;

работа непродовольственных магазинов и рынков;

работа учреждений культуры;

проведение массовых мероприятий;

спортивные матчи проводятся без зрителей;

посещение образовательных учреждений.

Заметим, что сейчас в красной карантинной зоне оказались сразу 4 области: Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая.