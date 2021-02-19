Укрзализныця временно отменила дополнительный поезд Киев – Ивано-Франковск
В начале марта Укрзализныця назначила специальные рейсы на направление Запорожье – Львов. Речь идет о поезде №120 (туда и обратно).
Источник:Пресс-служба Укрзализныци
Заменить он должен дополнительные рейсы поезда №43 Киев – Ивано-Франковск. Отправляться из столицы тот должен был 5 и 9 марта, обратно – 4 и 8 числа.
Актуально Укрзализныця назначила 5 дополнительных поездов через Львов: куда можно поехать
Подробнее о специальном поезде Запорожье – Львов
- Отправляться из Запорожья он должен 5 и 7 марта.
- В обратном направлении – 6 и 8 марта.
Что еще заявили в Укрзализныце
Здесь внимательно следят за эпидемиологической ситуацией в регионах.
Из-за повышения уровня заболеваемости COVID-19 и введения дополнительных карантинных ограничений в Ивано-Франковской области предложили альтернативные направления путешествия.
Среди 8 назначенных к первому удлиненному весеннему уикенду поездов рекомендуют рейсы в Одессу, Ужгород, Винницу, Сумы и Ковель.
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