В начале марта Укрзализныця назначила специальные рейсы на направление Запорожье – Львов. Речь идет о поезде №120 (туда и обратно).

Заменить он должен дополнительные рейсы поезда №43 Киев – Ивано-Франковск. Отправляться из столицы тот должен был 5 и 9 марта, обратно – 4 и 8 числа.

Актуально Укрзализныця назначила 5 дополнительных поездов через Львов: куда можно поехать

Подробнее о специальном поезде Запорожье – Львов

Отправляться из Запорожья он должен 5 и 7 марта.

В обратном направлении – 6 и 8 марта.

Что еще заявили в Укрзализныце

Здесь внимательно следят за эпидемиологической ситуацией в регионах.

Из-за повышения уровня заболеваемости COVID-19 и введения дополнительных карантинных ограничений в Ивано-Франковской области предложили альтернативные направления путешествия.

Среди 8 назначенных к первому удлиненному весеннему уикенду поездов рекомендуют рейсы в Одессу, Ужгород, Винницу, Сумы и Ковель.

Заметим! С 24 февраля в Украине начнет действовать адаптивный карантин и все области попадут в желтую зону. Правда, из-за роста числа больных Прикарпатье и Буковина стали красными. В целом антиковидные ограничения продлили до 30 апреля.

По состоянию на 19 февраля в Украине подтвердили 6 531 новый случай COVID-19. Больше всего новых заболевших зафиксировали в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях, а также в Киеве (544). С начала пандемии инфицировались 1 293 672 человек.