По состоянию на 10 марта в красной зоне карантина оказались сразу 4 области. Речь идет об Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской области. Укрзализныця временно прекратит движение поездов в эти регионы.

Некоторые поезда национальный перевозчик отменил еще 7 марта. Произошло это после решения Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

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Перечень отмененных маршрутов

№ 6418/6417 Ходоров – Ивано-Франковск – Ходоров;

№ 6425/6426 Стрый – Ивано-Франковск – Стрый;

№ 6431/6434 Ивано-Франковск – Коломыя – Ивано-Франковск,

№ 6437/6438 Ивано-Франковск – Коломыя – Ивано-Франковск;

№ 6402/6401 Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск;

№ 6403/6404 Ивано-Франковск – Рахов – Ивано-Франковск;

№ 6452/6451 Коломыя – Залещики – Коломыя;

№ 6442/6441 Коломыя – Ворохта – Коломыя;

№ 6472/6471 Коломыя – Вадул-Сирет – Коломыя;

№ 702/701 Львов – Черновцы – Львов;

№ 887/888-№890/889 Коростень – Винница – Коростень;

№ 877/878 Коростень – Житомир;

№ 867 Киев – Жмеринка по станциям: Попельня, бровки, Чернорудка;

№ 868 Жмеринка – Киев по станциям: Белоселье, Чернорудка, Бровки, Попельня;

№ 885 Киев – Ровно по станциям: Чернявка, Попельня, Харлеевка, Бровки, Чорнорудка, Белоселье, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, Гордиивна, Печановка, Колодяжный, Мирополь;

№ 870 Шепетовка – Киев по станциям: Мирополь, Колодяжный, Печановка, Гордиивна, случае неисправности, Довбище, Чуднов-Волынский, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичев, Иванковцы, Чорнорудка, Бровки, Попельня;

№ 821/822 Львов – Ужгород – Львов

Обратите внимание! В Укрзализныце отметили, что пригородные поезда по Закарпатской области курсируют согласно расписанию.

В то же время перевозчик назначил 10 спецрейсов в Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области. Ими могут воспользоваться пассажиры, которым критически важно выехать из карантинной зоны. Спецперевозки запланированы на 9, 13 и 14 марта.