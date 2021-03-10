Укрзализныця временно останавливает движение поездов в 4 области: перечень отмененных маршрутов
По состоянию на 10 марта в красной зоне карантина оказались сразу 4 области. Речь идет об Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской области. Укрзализныця временно прекратит движение поездов в эти регионы.
Источник:Укрзализныця
Некоторые поезда национальный перевозчик отменил еще 7 марта. Произошло это после решения Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
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Перечень отмененных маршрутов
- № 6418/6417 Ходоров – Ивано-Франковск – Ходоров;
- № 6425/6426 Стрый – Ивано-Франковск – Стрый;
- № 6431/6434 Ивано-Франковск – Коломыя – Ивано-Франковск,
- № 6437/6438 Ивано-Франковск – Коломыя – Ивано-Франковск;
- № 6402/6401 Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск;
- № 6403/6404 Ивано-Франковск – Рахов – Ивано-Франковск;
- № 6452/6451 Коломыя – Залещики – Коломыя;
- № 6442/6441 Коломыя – Ворохта – Коломыя;
- № 6472/6471 Коломыя – Вадул-Сирет – Коломыя;
- № 702/701 Львов – Черновцы – Львов;
- № 887/888-№890/889 Коростень – Винница – Коростень;
- № 877/878 Коростень – Житомир;
- № 867 Киев – Жмеринка по станциям: Попельня, бровки, Чернорудка;
- № 868 Жмеринка – Киев по станциям: Белоселье, Чернорудка, Бровки, Попельня;
- № 885 Киев – Ровно по станциям: Чернявка, Попельня, Харлеевка, Бровки, Чорнорудка, Белоселье, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, Гордиивна, Печановка, Колодяжный, Мирополь;
- № 870 Шепетовка – Киев по станциям: Мирополь, Колодяжный, Печановка, Гордиивна, случае неисправности, Довбище, Чуднов-Волынский, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичев, Иванковцы, Чорнорудка, Бровки, Попельня;
- № 821/822 Львов – Ужгород – Львов
В то же время перевозчик назначил 10 спецрейсов в Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области. Ими могут воспользоваться пассажиры, которым критически важно выехать из карантинной зоны. Спецперевозки запланированы на 9, 13 и 14 марта.
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