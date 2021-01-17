Укрзализныця хочет упростить требования для пропуска пассажиров в вагоны. Планируется, что люди смогут использовать для посадки ксерокопии документов, а не оригиналы.

Об этом заявил глава компании Владимир Жмак в интервью одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

Важно Украинские поезда вплотную подъезжать к оккупированному Крыму

Кроме этого, Жмак анонсировал усиление контроля за соблюдением норм перевозки багажа.

Сейчас мы будем уделять больше внимания тому, чтобы эти нормы выполнялись. Потому что провоз неоплаченного багажа также наносит нам ущерб,

– сказал он.

Глава УЗ уточнил, что контроль за багажом – ответственность проводника, а также начальника поезда.

Обратите внимание! Глава Укрзализныци не уточнил, когда именно изменятся правила.

Заметим, что ранее Укрзализныця анонсировала запуск чат-ботов в мессенджерах Viber и Telegram. Функцией ботов среди прочего будет продажа билетов на поезда. Пока не известно, как именно будет происходить процесс покупки и получения билетов, однако удобство такого решения неоспоримо.