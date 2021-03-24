Поговорим о деньгах, которые с нами могли бы произойти, но не произошли. И я сейчас не о кредите от МВФ, а о заработках Укрзализныци, которые могли быть значительно большими, как и их отчисления в бюджет. Впрочем, что-то в этой схеме пошло не так.

Замість того, щоб наповнювати бюджет, купувати нові вагони та ремонтувати колії, Укрзалізниця дотує олігархів, а точніше одного конкретного олігарха і його сім'ю. Утім, давайте про все по черзі.

Интересно Укрзализныця приняла решение в интересах Ахметова, – Лещенко

І для початку уявимо собі ідеальний світ. У ньому українська залізниця мала б заробляти на:

вантажних перевезеннях;

пасажирських перевезеннях;

металоломі;

концесії вокзалів, простіше кажучи, здачі вільних площ в оренду.

Утім світ, далеко не ідеальний, тому замість того, щоб заробляти – залізниця втрачає.

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Втрати Укрзалізниці в останні роки

У 2018 році Укрзалізниця декларувала майже 12,5 мільярдів гривень збитків. У 2019 році збитки Укрзалізниці перевищили 12 мільярдів гривень. За підсумками 2020 року Укрзалізниця очікує отримати збитки у розмірі 12 – 14 мільярдів гривень. Якась зачарована цифра.

Однак вже цьогоріч Укрзалізниця планувала навіть вийти на прибуток у 3,5 мільярда гривень, але це не точно.

Що ж не так? Можливо, треба просто змінити керівництво, скажете ви? Пробували, скажу вам я. Нічого не виходить.

До чого тут Ахметов

Укрзалізниця за останні 5 років уже 8 раз втрачає голову. От і останнього її керівника Володимира Жмака днями також зняли з посади, бо запідозрили у роботі не на благо перевізника і України, а на лобіюванні інтересів Ріната Ахметова.



Володимир Жмак та Рінат Ахметов / Колаж 24 каналу

Поки перевізник втрачає, той непогано так собі заробляє. Ну, ви знаєте. Перше місце українського Forbes. І найдорожчі придбання не лише серед українського олігархату, а й у світі загалом.

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За підсумками лише одного 2018 року, з понад 300 мільйонів тонн перевезених Укрзалізницею вантажів – 71 мільйон тонн склала залізна руда компанії "Метінвест" Ахметова та 65 мільйонів тонн вугілля "ДТЕК" – знову Ахметов.

Але ж бізнесмен – не завжди означає олігарх, часто пишете ви мені у коментарях. Так, абсолютно погоджують, але не у цьому випадку.

Завдяки старій системі тарифікації вантажів, яка дісталася нам у спадок від СРСР (і яку як можуть відстоюють у Раді близькі до олігарха нардепи), Ахметов перевозить руду і вугілля майже на половину дешевше за перевезення у такому ж самому вагоні, наприклад, лісоматеріалів чи сільгосп продукції.

Однак це ще не все, на чому економить, а значить заробляє Ахметов.

Перш ніж отримати вагон для завантаження, бізнесу спочатку потрібно заплатити за доставку порожнього вагона. І ціна за цю послугу також, як виявляється, залежить від того, що цей вагон перевозив раніше:

вугілля;

руду;

цемент;

мінеральні добрива;

продукти харчування;

автомобілі.

Україна доплачує Ахметову з Держбюджету

Перші, якими користується Рінат Ахметов, як ви вже зрозуміли, коштують чомусь значно дешевше. Хоча стійте. Ні. Вони коштують навіть дешевше собівартості. Тобто, ми на цьому не те, що не заробляємо – ми ще й доплачуємо олігарху з Державного бюджету.

Ба більше, заробляти ми не будемо ще найближчі 3 роки, адже саме на стільки колишній керівник передав в оренду напіввагони Укрзалізниці компанії "Метінвест". Ніхто на торги більше не прийшов.

Річ у тім, що ніхто в Україні більше не міг би їх виграти і забезпечити усі прописані у тендері умови.

Ніхто, з європейських компаній до нас навіть не сунеться через стару систему тарифікації, яку Україна на відміну від Європи не спішить скасовувати.

Чим відрізняються перевезення в Україні та Європі

Водночас у самій Європі все доволі просто. Там діє один тариф на всі вантажні перевезення і взагалі не важливо, що ти зібрався перевозити. Плати і вези. Жодної корупції.

Однак пояснити європейцю, чому в Україні перевезення в одному і тому ж вагоні, на одну і ту ж відстань різних вантажів може відрізнятися у вартості в 2 рази – досить складно.

У його дитячій математичній задачці, кілограм пуху та кілограм цвяхів важать однаково, а у нашій – ні.

Бо якби важило однаково, то за перевезення руди і вугілля компаніям з орбіти Ахметова і Новинського довелося б заплатити Укрзалізниці приблизно на 20 – 40% більше, а їх це аж ніяк не влаштовує. На ці 40% відразу ж впадуть їх заробітки, а вони у 2020 році збільшились на "всього лиш" на 54%.

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Тобто, повертаючись до рішення вже екскерівника Укрзалізниці Жмака, бачимо, що він посприяв розвитку бізнесу Ахметова. Водночас заблокував можливість України заробити додаткові:

4 мільярди гривень на перевезенні повних вагонах:

на перевезенні повних вагонах: 400 мільйонів гривень – на порожніх.

Для порівняння можна побачити, що 400 мільйонів гривень – це ремонт 27 пасажирських вагонів. Водночас 4 мільярди взагалі б можна було витратити або на купівлю нових, або відремонтувати колії та переїзди, або збільшити зарплату своїм співробітникам, щоб ті не погрожували перевізнику страйком.

Однак ні. Це гроші, яких Укрзалізниця вже ніколи не побачить.

Утім, як кажуть, якщо десь вибуло, то десь прибуло. Очікуємо в декларації Ахметова чи його сина нові придбання десь у Швейцарії, Італії чи ще у якомусь мальовничому місці, головне щоб недалеко від Лазурного узбережжя.

Довідка. Мовиться про останні події, які обговорювали у ЗМІ – родина олігарха Ріната Ахметова придбала віллу в передмісті Женеви, що у Швейцарії за 2 мільярди гривень. Маєток купили для сина олігарха.