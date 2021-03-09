В Укрзализныце возобновили услугу вагона-автомобилевоза. В некоторых регионах Украины они уже курсируют, а в некоторых – начнут ездить уже в ближайшее время.

По состоянию на 9 марта вагоны-автомобилевозы уже совершили примерно 15 рейсов. В такой специальный вагон помещается от 4 до 8 автомобилей – все зависит от габаритов.

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Ограничение по высоте автомобиля – 1,7 метра. Известно, что общая грузовместимость одного такого вагона – 12 тонн.

Как курсируют вагоны

№ 12/11 Одесса – Львов . Из Одессы курсирует вагон через день по четным числам, из Львова – через день по нечетным числам.

. Из Одессы курсирует вагон через день по четным числам, из Львова – через день по нечетным числам. № 41/42 Днепр – Трускавец (до Львова). Отправление из Днепра происходит через день по четным числам, из Львова – через день по нечетным числам;

(до Львова). Отправление из Днепра происходит через день по четным числам, из Львова – через день по нечетным числам; № 15/16 Харьков – Рахов (во Львов). Этот рейс будет курсировать с 12 марта 2021 года 2 раза в неделю.

(во Львов). Этот рейс будет курсировать с 12 марта 2021 года 2 раза в неделю. № 17/18 Харьков — Ужгород (до Львова). Им можно будет воспользоваться с 15 марта 2021 года – также дважды в неделю;

(до Львова). Им можно будет воспользоваться с 15 марта 2021 года – также дважды в неделю; № 7/8 Харьков – Одесса. Начнет курсировать в ближайшее время 1 раз в неделю.

Справка. Заказать вагон или же получить информацию по перевозке автомобиля можно по ссылке.