Укрзализныця снова будет перевозить автомобили: вернули специальные вагоны
В Укрзализныце возобновили услугу вагона-автомобилевоза. В некоторых регионах Украины они уже курсируют, а в некоторых – начнут ездить уже в ближайшее время.
Источник:Пресс-служба Укрзализныци
По состоянию на 9 марта вагоны-автомобилевозы уже совершили примерно 15 рейсов. В такой специальный вагон помещается от 4 до 8 автомобилей – все зависит от габаритов.
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Ограничение по высоте автомобиля – 1,7 метра. Известно, что общая грузовместимость одного такого вагона – 12 тонн.
Как курсируют вагоны
- № 12/11 Одесса – Львов. Из Одессы курсирует вагон через день по четным числам, из Львова – через день по нечетным числам.
- № 41/42 Днепр – Трускавец (до Львова). Отправление из Днепра происходит через день по четным числам, из Львова – через день по нечетным числам;
- № 15/16 Харьков – Рахов (во Львов). Этот рейс будет курсировать с 12 марта 2021 года 2 раза в неделю.
- № 17/18 Харьков — Ужгород (до Львова). Им можно будет воспользоваться с 15 марта 2021 года – также дважды в неделю;
- № 7/8 Харьков – Одесса. Начнет курсировать в ближайшее время 1 раз в неделю.
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