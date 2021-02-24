Укрзализныця приостановила продажу билетов на поезда, которые следуют в Ивано-Франковскую область и в обратном направлении. Билеты нельзя будет купить с полуночи 26 февраля. Ограничение продлится до 12 марта 2021 года.

В ведомстве уверяют, что вместе с Мининфраструктуры прорабатывают механизм, который позволит людям, у которых билеты уже есть, добраться до места назначения.

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Возместят полную стоимость билета

Также железнодорожники говорят, что расширяют возможности для возврата билетов. Из-за карантина обратиться можно в любую железнодорожную кассу в Украине и получить полную стоимость билета.

Обратите внимание! Вернуть билеты можно в течение 30 дней, начиная с 26 февраля.

Ивано-Франковская область – в красной зоне карантина

Отметим, что с 22 февраля из-за сложной эпидемиологической ситуации на Прикарпатье ввели красную зону карантина. В Ивано-Франковской области обустроили 16 карантинных блокпостов, к работе на которых приобщили и студентов-медиков.

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Что запрещено

Работа торговых центров, спортзалов, кинотеатров и других развлекательных заведений, в частности – ночных клубов.

Работа заведений общественного питания. В то же время – им можно будет работать на вынос.

Проведение культурных и религиозных мероприятий.

Работа школ и детсадов.

Посадка и высадка пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом.



Зоны карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала