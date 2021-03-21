Экс-руководитель Укрзализныци Владимир Жмак передал компании олигарха Рината Ахметова "Метинвест-Шиппинг" почти половину полувагонов Укрзализныци. Сделал это, мягко говоря, по очень привлекательной цене для олигарха.

Такое мнение в своем блоге "Честная политика" высказал член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко. Он отметил, что полувагоны передали в пользование на 3 года вперед.

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И теперь мы подходим к вопросу, почему я голосовал за отставку руководителя УЗ Владимира Жмака. Потому что то решение, которое находится в компетенции Укрзализныци, по моему убеждению, было принято также в интересах Ахметова,

– заверил Лещенко.

Он, ссылаясь на профильный журнал Mintrans, отметил, что компания олигарха "Метинвест‐Шиппинг" получила почти половину рабочего парка полувагонов Укрзализныци на 3 года за 480 гривен в сутки.

"Приобретенное количество вагоноотправлений может обеспечить Ахметову перевозку почти 40 миллионов тонн грузов ежегодно. Это почти полностью покрывает потребность "Метинвеста" в перевозках грузов железнодорожным транспортом", – подытожил Лещенко.

Справка. Правительство 17 марта на заседании одобрило досрочное прекращение полномочий главы Укрзализныци Владимира Жмака. Его обязанности теперь исполняет Иван Юрик.

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