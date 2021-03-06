К 8 марта "Укрзализныця" осуществит 5 спецрейсы из Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Купить билеты на поезда смогут более 3 тысяч людей, которым критически важно уехать из красных зон карантина.

Пресс-служба "Укрзализныци" подчеркнула: все рейсы будут осуществлять с требованием карантинных норм. Вагоны в поездах уже дезинфицировали.

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Кроме того, в УЗ поблагодарили Министерство здравоохранения и Министерство инфраструктуры за возможность цивилизованно вывезти людей из красных зон.

Спасибо за понимание необходимости оказать людям, которые внезапно оказались в красной зоне карантина, возможность цивилизованно и безопасно выехать из региона,

– говорится в сообщении.

Какие поезда выполнят рейсы

Ивано-Франковск – Киев. Отправится 8 марта в 21:55, прибудет 9 марта в 8:48.

Черновцы – Киев. Отправится 8 марта в 21:08, прибудет 9 марта в 9:07.

Ворохта – Полтава. Отправится 8 марта в 13:51, прибудет 9 марта в 10:38.

Черновцы – Одесса. Отправится 9 марта в 15:35, прибудет 10 марта в 10:01.

Черновцы – Киев. Отправится 9 марта в 19:46, прибудет 10 марта в 08:08.

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