Вагоны дезинфицировали: Укрзализныця осуществит 5 спецрейсов из Прикарпатья и Буковины
К 8 марта "Укрзализныця" осуществит 5 спецрейсы из Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Купить билеты на поезда смогут более 3 тысяч людей, которым критически важно уехать из красных зон карантина.
Источник:Укрзализныця
Пресс-служба "Укрзализныци" подчеркнула: все рейсы будут осуществлять с требованием карантинных норм. Вагоны в поездах уже дезинфицировали.
Актуально Где можно пожарить крылышки: в "Укрзализныце" назвали самые смешные вопросы от пассажиров
Кроме того, в УЗ поблагодарили Министерство здравоохранения и Министерство инфраструктуры за возможность цивилизованно вывезти людей из красных зон.
Спасибо за понимание необходимости оказать людям, которые внезапно оказались в красной зоне карантина, возможность цивилизованно и безопасно выехать из региона,
– говорится в сообщении.
Какие поезда выполнят рейсы
- Ивано-Франковск – Киев. Отправится 8 марта в 21:55, прибудет 9 марта в 8:48.
- Черновцы – Киев. Отправится 8 марта в 21:08, прибудет 9 марта в 9:07.
- Ворохта – Полтава. Отправится 8 марта в 13:51, прибудет 9 марта в 10:38.
- Черновцы – Одесса. Отправится 9 марта в 15:35, прибудет 10 марта в 10:01.
- Черновцы – Киев. Отправится 9 марта в 19:46, прибудет 10 марта в 08:08.
"Укрзализныця" и красная зона: детали
- 26 февраля "Укрзализныця" приостановила продажу билетов в Ивано-Франковской области. В красную зону карантина Прикарпатье попало 22 февраля.
- С 7 марта поезда "Укрзализныци" также останавливаться на станциях в "красных" Буковине и Житомирщине.
Поделиться новостью