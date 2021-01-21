Укрзализныця остановит продажу билетов 21 января в 13:00. Пауза продлится лишь 15 минут.

Об остановке продажи билетов пресс-служба Укрзализныци сообщила в телеграме утром 21 января.

Читайте также Укрзализныця возмущена долгами Минобразования на миллиард гривен: как это планируют изменить

Почему остановят продажу билетов

Укрзализныця временно остановит продажу билетов из-за того, что на сайте будут проводить регламентные работы. По предварительным данным, они продлятся 15 минут.

Билеты на поезда подорожают

Укрзализныця 19 января анонсировала повышение цен на билеты в 2021 году. Они будут увеличиваться постепенно. Поднимать стоимость будут на 2% ежемесячно с марта.

Другие нововведения Укрзализныци: