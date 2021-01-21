Укрзализныця приостановит продажу билетов: детали
Укрзализныця остановит продажу билетов 21 января в 13:00. Пауза продлится лишь 15 минут.
Об остановке продажи билетов пресс-служба Укрзализныци сообщила в телеграме утром 21 января.
Читайте также Укрзализныця возмущена долгами Минобразования на миллиард гривен: как это планируют изменить
Почему остановят продажу билетов
Укрзализныця временно остановит продажу билетов из-за того, что на сайте будут проводить регламентные работы. По предварительным данным, они продлятся 15 минут.
Билеты на поезда подорожают
Укрзализныця 19 января анонсировала повышение цен на билеты в 2021 году. Они будут увеличиваться постепенно. Поднимать стоимость будут на 2% ежемесячно с марта.
Другие нововведения Укрзализныци:
- УЗ запустила чат-ботов в вайбере и телеграме, через которые можно купить билеты.
- Все поезда оборудуют !тревожной кнопкой!. Она будет расположена в кабине машиниста. Благодаря этому можно будет срочно вызвать правоохранителей.
- Также Украинская железная дорога введет некоторые улучшения для пассажиров. Например, при посадке в поезд можно будет использовать не только оригиналы документов и электронные свидетельства, но и копии.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter