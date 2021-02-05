Журналист Александр Рудоманов заметил, что на карте с маршрутами поездов на сайте Укрзализныци оккупированный Крым обозначен как "Южный федеральный округ России". Компания оперативно исправила "неточность".

Источник: фейсбук Александра Рудоманова

Журналист обнаружил карту с Крымом, обозначенным как часть России, на официальном сайте Укрзализныци. Рудоманов сделал соответствующие скриншоты.

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Что заметил журналист

Он спросил, компанию, все ли у нее в порядке с картами, которые использует Юго-Западная железная дорога. Ведь оккупированный Крым там почему-то обозначили как "Южный федеральный округ России".

С картами все нормально? Или как всегда рабочим, которые отвечают за сайт, пофиг чей Крым, лишь бы зарплату подняли,

– возмутился журналист.

Что сделала Укрзализныця

Компания довольно быстро отреагировала на пост Рудоманова. И уже по состоянию на 5 февраля ошибку на сайте исправили.

Обратите внимание! Ранее украинская сеть электроники "Алло" также попала в скандал из-за того, что на их сайте Крым показали отдельно от остальной Украины. Это увидели в МИД Украины и отреагировали с возмущением. Впоследствии в компании объяснили, что произошла ошибка, которую уже исправили.



Так выглядела карта с якобы "русским Крымом" / Скриншот Рудоманова