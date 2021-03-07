Высадка и посадка пассажиров поездов на Закарпатье будет ограничена. Укрзализныця также ограничивает и продажу билетов на транспорт в регионе.

Все это – из-за введения в Закарпатской области режима усиленного карантина. Подробности рассказали в пресс-службe перевозчика.

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Какое решение приняли в Укрзализныце из-за усиленного карантина на Закарпатье

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила внести Закарпатскую область в красную карантинную зону. Реагируя на это:

Укрзализныця с 8 марта и до конца действия усиленного карантина приостановит продажу билетов в Закарпатье.

А также ограничит высадку и посадку пассажиров, которые приобрели билеты раньше, но на даты с 9 марта включительно.

До 8 марта включительно все пассажиры железной дороги с билетами смогут беспрепятственно выехать из Закарпатья или добраться туда.

В Укрзализныце добавили, что внимательно следят за ситуацией, и могут назначить специальные рейсы для украинцев (речь о 2100 людях, которые ранее приобрели билеты на период действия усиленного карантина).



Однако для этого соответствующее представление должна сделать Закарпатская ОГА.

Где еще действуют ограничения на железной дороге

Черновицкая и Житомирская области попали в красную зону карантина. Там Укрзализныця прекращает высадку и посадку пассажиров с 7 марта.

В Черновицкой области это уже сделали 1 марта 2021.

А 26 февраля Укрзализныця приостановила продажу билетов в Ивано-Франковской области. В красную зону карантина Прикарпатье попало 22 февраля.