Укрзализныця ограничивает сообщения с Закарпатьем: на какой период
Высадка и посадка пассажиров поездов на Закарпатье будет ограничена. Укрзализныця также ограничивает и продажу билетов на транспорт в регионе.
Источник:Интерфакс-Украина
Все это – из-за введения в Закарпатской области режима усиленного карантина. Подробности рассказали в пресс-службe перевозчика.
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Какое решение приняли в Укрзализныце из-за усиленного карантина на Закарпатье
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила внести Закарпатскую область в красную карантинную зону. Реагируя на это:
- Укрзализныця с 8 марта и до конца действия усиленного карантина приостановит продажу билетов в Закарпатье.
- А также ограничит высадку и посадку пассажиров, которые приобрели билеты раньше, но на даты с 9 марта включительно.
До 8 марта включительно все пассажиры железной дороги с билетами смогут беспрепятственно выехать из Закарпатья или добраться туда.
Где еще действуют ограничения на железной дороге
- Черновицкая и Житомирская области попали в красную зону карантина. Там Укрзализныця прекращает высадку и посадку пассажиров с 7 марта.
- В Черновицкой области это уже сделали 1 марта 2021.
- А 26 февраля Укрзализныця приостановила продажу билетов в Ивано-Франковской области. В красную зону карантина Прикарпатье попало 22 февраля.
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