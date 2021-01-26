Для усиления уровня безопасности пассажиров Укрзализныця оборудует новые вагоны системами видеонаблюдения. Изображения в режиме реального времени будут передавать на центральный диспетчерский центр.

Источник: Укрзализныця

Об изменениях, которые планирует внедрить компания, сообщил исполняющий обязанности члена правления Укрзализныци, руководитель филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский.

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Где будут устанавливать видеонаблюдение

при строительстве новых вагонов наличие видеонаблюдения будет обязательным во всех пассажирских вагонах;

будет обязательным во всех пассажирских вагонах; также такие системы будут устанавливать при проведении модернизации вагонов.

Мы должны оборудовать вагоны надежными системами видеонаблюдения, чтобы изображение в режиме реального времени передавалось на центральный диспетчерский центр,

– заявил Перцовский.

Это поможет повысить уровень безопасности и оперативного реагирования при необходимости.

Также представитель Укрзализныци отметил, что в компании постоянно проводится мониторинг. Там, где фиксируют наибольший пассажиропоток и возможные риски, пассажирские поезда сопровождает военизированная охрана.

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Справка. Сотрудники военизированной охраны с момента введения пилотного проекта по сопровождению пассажирских поездов с 25 августа 2020 года по 31 декабря 2020 года, сопроводили 2 077 пассажирских поездов. Проект продлили и на 2021 год.

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