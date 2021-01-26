Укрзализныця оборудует новые пассажирские вагоны системами видеонаблюдения
Для усиления уровня безопасности пассажиров Укрзализныця оборудует новые вагоны системами видеонаблюдения. Изображения в режиме реального времени будут передавать на центральный диспетчерский центр.
Источник: Укрзализныця
Об изменениях, которые планирует внедрить компания, сообщил исполняющий обязанности члена правления Укрзализныци, руководитель филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский.
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Где будут устанавливать видеонаблюдение
- при строительстве новых вагонов наличие видеонаблюдения будет обязательным во всех пассажирских вагонах;
- также такие системы будут устанавливать при проведении модернизации вагонов.
Мы должны оборудовать вагоны надежными системами видеонаблюдения, чтобы изображение в режиме реального времени передавалось на центральный диспетчерский центр,
– заявил Перцовский.
Это поможет повысить уровень безопасности и оперативного реагирования при необходимости.
Также представитель Укрзализныци отметил, что в компании постоянно проводится мониторинг. Там, где фиксируют наибольший пассажиропоток и возможные риски, пассажирские поезда сопровождает военизированная охрана.
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