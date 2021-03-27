Укрзализныця обновила условия движения поездов в красных зонах
Укрзализныця сообщила, что железнодорожный транспорт в областях красной зоны будет курсировать по измененным условиям. В большинстве регионов ограничений высадки-посадки не будет.
Источник:Укрзализныця
Также в Укрзализныце подчеркнули, что следят за динамикой заболеваемости совместно с Министерством здравоохранения. Ведь ситуация может измениться.
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Как будут курсировать поезда в красной зоне
По состоянию на 27 марта, пассажирские перевозки в регионах, попавших в красную зону, происходят по измененному сценарию.
- Черниговская область: красная зона начинает действовать с 29 марта. В настоящее время ограничения высадки-посадки не вводятся;
- Николаевская область: до 1 апреля включительно ограничений высадки-посадки не будет;
- Львовская область: высадка-посадка пассажиров не ограничено до 30 марта включительно;
- Киев и Киевская область: ограничений высадки-посадки не существует;
- Сумская область: ограничений высадки-посадки не существует;
- Одесская область: ограничений высадки-посадки нет.
- Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области: ограничение продажи билетов, высадки-посадки продлен до 6 апреля включительно.
Также Укрзализныця назначила 8 спецрейсов в закарпатском и буковинском направлениях.
"Ровненскую и Черкасскую области не перевели в красную зону, ограничений движения не будут применяеть", – говорится в сообщении.
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