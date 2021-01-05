В Украине планируют усилить карантин с 8 по 24 января. Впрочем главный перевозчик страны заверил, что поезда должны курсировать.

В ведомстве отметили, что обеспечат курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время очередного усиления карантина в стране. Об этом сообщили на официальной странице пресс-службы "Укрзализныци".

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Так, "Укрзализныця" пообещала обеспечить все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий.

Призываем пассажиров соблюдать обязательно масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком,

– акцентировали в ведомстве.

Поезда во время праздников

"Укрзализныця" в этом году назначила дополнительные 17 поездов для перевозки пассажиров во время зимних праздников. Поезда будут курсировать в самых популярных направлениях.

Справка. Новый год в поездах встретили почти 5,5 тысячи пассажиров.

Локдаун в январе: коротко

Кабинет Министров Украины решил усилить карантин с 8 по 24 января 2021 года из-за сложной ситуации с COVID-19.

Будет действовать запрет на работу кафе, ресторанов и баров, кроме доставки и заказов на вынос, запрет работы магазинов непродовльственных товаров – на доставку.

Также не будут работать школы и детсады, однако, общественный транспорт будет курсировать.

Карантин в Украине / Инфографика 24 канала

Подробнее о январских ограничениях – читайте здесь.