Укрзализныця объяснила, как будут курсировать поезда во время локдауна в январе
В Украине планируют усилить карантин с 8 по 24 января. Впрочем главный перевозчик страны заверил, что поезда должны курсировать.
В ведомстве отметили, что обеспечат курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время очередного усиления карантина в стране. Об этом сообщили на официальной странице пресс-службы "Укрзализныци".
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Так, "Укрзализныця" пообещала обеспечить все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий.
Призываем пассажиров соблюдать обязательно масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком,
– акцентировали в ведомстве.
Поезда во время праздников
"Укрзализныця" в этом году назначила дополнительные 17 поездов для перевозки пассажиров во время зимних праздников. Поезда будут курсировать в самых популярных направлениях.
Локдаун в январе: коротко
- Кабинет Министров Украины решил усилить карантин с 8 по 24 января 2021 года из-за сложной ситуации с COVID-19.
- Будет действовать запрет на работу кафе, ресторанов и баров, кроме доставки и заказов на вынос, запрет работы магазинов непродовльственных товаров – на доставку.
- Также не будут работать школы и детсады, однако, общественный транспорт будет курсировать.
Карантин в Украине / Инфографика 24 канала
Подробнее о январских ограничениях – читайте здесь.
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