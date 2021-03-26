Национальный перевозчик Укрзализныця назначила специальные рейсы из и в Закарпатье и Черновицкую область. Все, чтобы вывезти пассажиров с "красных" зон.

Они будут курсировать с 27 марта. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Важно Поезда в красной зоне: обновленная информация по областям

"Рейсы согласованы по представлению Черновицкой и Закарпатской ОГА в Мининфраструктуры и Министерство здравоохранения для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно добраться или покинуть "красные зоны" в этих регионах", – говорится в сообщении.

Все рейсы будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, которые прошли тщательную дезинфекцию,

– отметил Криклий.

Расписание рейсов

По направлению к Черновицкой области выполнят такие рейсы:

№7/8 Киев – Черновцы: 27 марта , 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);

, и апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля); №136/135 Одесса – Черновцы: 28 марта , 2 и 4 апреля (назад – 27 марта, 1 и 3 апреля);

, и апреля (назад – 27 марта, 1 и 3 апреля); №117/118 Киев – Черновцы: 29 марта, 2 и 5 апреля (обратно – 28 марта, 1 и 4 апреля).

С и в Закарпатскую область:

№357/358 Киев – Рахов: 27 марта , 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);

, и апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля); №13/14 Киев – Солотвино: 27 марта , 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);

, и апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля); №81/82 Киев – Ужгород: 27 марта , 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);

, и апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля); №45/46 Ужгород – Лисичанск: 1 и 2 апреля (обратно – 3 и 4 апреля);

и апреля (обратно – 3 и 4 апреля); №4/3 Запорожье – Ужгород: 28 марта, 2 и 4 апреля (назад – 29 марта, 3 и 5 апреля).

Продажу откроют с 21:00 в пятницу, 26 марта. Пассажиры, которые уже имеют купленные проездные документы на указанные рейсы до их переназначения как специальных, смогут воспользоваться своими билетами без обмена.