Укрзализныця назначила спецрейсы в "красные" Закарпатье и Черновицкую область
Национальный перевозчик Укрзализныця назначила специальные рейсы из и в Закарпатье и Черновицкую область. Все, чтобы вывезти пассажиров с "красных" зон.
Источник:телеграм Криклия
Они будут курсировать с 27 марта. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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"Рейсы согласованы по представлению Черновицкой и Закарпатской ОГА в Мининфраструктуры и Министерство здравоохранения для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно добраться или покинуть "красные зоны" в этих регионах", – говорится в сообщении.
Все рейсы будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, которые прошли тщательную дезинфекцию,
– отметил Криклий.
Расписание рейсов
По направлению к Черновицкой области выполнят такие рейсы:
- №7/8 Киев – Черновцы: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);
- №136/135 Одесса – Черновцы: 28 марта, 2 и 4 апреля (назад – 27 марта, 1 и 3 апреля);
- №117/118 Киев – Черновцы: 29 марта, 2 и 5 апреля (обратно – 28 марта, 1 и 4 апреля).
С и в Закарпатскую область:
- №357/358 Киев – Рахов: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);
- №13/14 Киев – Солотвино: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);
- №81/82 Киев – Ужгород: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);
- №45/46 Ужгород – Лисичанск: 1 и 2 апреля (обратно – 3 и 4 апреля);
- №4/3 Запорожье – Ужгород: 28 марта, 2 и 4 апреля (назад – 29 марта, 3 и 5 апреля).
Продажу откроют с 21:00 в пятницу, 26 марта. Пассажиры, которые уже имеют купленные проездные документы на указанные рейсы до их переназначения как специальных, смогут воспользоваться своими билетами без обмена.
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