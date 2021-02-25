По случаю 8 марта Укрзализныця назначила дополнительный поезд Интерсити+ №720. Он будет курсировать из Киева до Харькова и в обратном направлении.

Такое решение Укрзализныци должно упростить людям процесс добирания в направлении Миргорода, Полтавы и Харькова.

Актуально Укрзализныця приостановит продажу билетов на Ивано-Франковщину

Из Киева поезд будет отправляться 5 и 8 марта.

Из Харькова – 6 и 9 марта.

Что говорит пресс-служба Укрзализныци

Поезд будет отправляться из Киева в 18:30 и будет прибывать в Харьков в 23:39.

Остановки запланированы на таких станциях:

Дарница (18:50 – 18:52);

Борисполь (19:06 – 19:08);

Гребенка (20:05 – 20:07);

Лубны (20:27 – 20:29);

Ромодан (20:50 – 20: 52);

Миргород (21:09 – 21: 11);

Полтава Киевская (22:02 – 22:04).

Поезд будет отправляться из Харькова 05:54 и будет прибывать в Киев в 11:11.

Остановки запланированы на таких станциях: