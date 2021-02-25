Укрзализныця назначила дополнительный поезд к 8 марта: маршрут
По случаю 8 марта Укрзализныця назначила дополнительный поезд Интерсити+ №720. Он будет курсировать из Киева до Харькова и в обратном направлении.
Источник:Укрзализныця
Такое решение Укрзализныци должно упростить людям процесс добирания в направлении Миргорода, Полтавы и Харькова.
Актуально Укрзализныця приостановит продажу билетов на Ивано-Франковщину
Из Киева поезд будет отправляться 5 и 8 марта.
Из Харькова – 6 и 9 марта.
Что говорит пресс-служба Укрзализныци
Поезд будет отправляться из Киева в 18:30 и будет прибывать в Харьков в 23:39.
Остановки запланированы на таких станциях:
- Дарница (18:50 – 18:52);
- Борисполь (19:06 – 19:08);
- Гребенка (20:05 – 20:07);
- Лубны (20:27 – 20:29);
- Ромодан (20:50 – 20: 52);
- Миргород (21:09 – 21: 11);
- Полтава Киевская (22:02 – 22:04).
Поезд будет отправляться из Харькова 05:54 и будет прибывать в Киев в 11:11.
Остановки запланированы на таких станциях:
- Полтава Киевская (07:34 – 07:37);
- Миргород (08:28 – 08: 38);
- Ромодан (08:56 – 08: 58);
- Лубны (09:18 – 09:20);
- Гребенка (09:42 – 09:44);
- Борисполь (10:39 – 10:41;
- Дарница (10:54 – 10:56).
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