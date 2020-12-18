Укрзализныця запустила дополнительные рейсы на зимние праздники. Кроме того, поезда будут делать больше остановок на станциях.

Изменения внесли из-за праздников. Об этом сообщает прессслужба Укрзализныци.

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Перечень рейсов

№135/136 Черновцы – Одесса;

№217/218 Киев – Львов – Рахов.

Кроме этого, дополнительные остановки назначат в поезде №217/218 Киев – Рахов. С 18 поезд также будет останавливаться на станциях Татаров и Квасы.

Отметим, с 24 декабря Укрзализныця запустит дополнительные поезда Ужгород – Херсон и Харьков – Ворохта. Рейсы также будут останавливаться на дополнительных остановках.

К слову, в бюджете на 2021 год предусмотрели 4,5 миллиарда гривен на обновление пассажирских поездов и развитие железной дороги. Такую крупную сумму предусмотрели едва ли не впервые в истории. Все потому, что вагоны финансировали по остаточному принципу. Ранее никаких дотаций из бюджета на поддержку железной дороги не выделяли

Обратите внимание! С расписанием поездов можно ознакомиться на сайте Укрзализныци, а билеты приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.