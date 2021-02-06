Авария поездов в Днепропетровской области: Укрзализныця изменила некоторые маршруты – перечень
Из-за аварии на Днепропетровщине Укрзализныця изменила маршруты некоторых поездов. Известно, что в ночь на 6 февраля на станции Воскобойня с рельсов сошли 8 грузовых вагонов.
Источник:Укрзализныця
Из-за аварии несколько поездов южного направления отправились с опозданием. Максимальное время задержки составляло 3 часа.
Важно Во Львовской области автомобиль влетел в поезд: водитель в больнице – фото
Какие поезда изменили маршрут
- №54 Одесса – Днепр,
- №80 Киев – Днепр,
- №4 Ужгород – Запорожье,
- №42 Трускавец – Днепр,
- №86 Львов – Новоалексеевка.
В Укрзализныце отметили, что все эти поезда следуют измененным маршрутом через станции Кривой Рог (Сортировочный), Апостолово, Никополь, Запорожье.
А вот пассажирам поезда №86 Львов – Новоалексеевка организовали специальный поезд для подвоза к станциям Днепр и Каменское.
Обеспечено пересадку на поезд №12 Киев – Новоалексеевка пассажиров, следующих до станций Мелитополь, Энергодар и Новоалексеевка, с остальных поездов, что задерживаются,
– отметили в Укрзализныце.
Авария в Днепропетровской области: что известно
- В ночь на 6 февраля 8 грузовых вагонов сошли с рельсов. Авария произошла на станции Воскобойня, что на Днепропетровщине.
- Известно, что в результате аварии повредили железнодорожные пути и электроопору. А 4 вагона с клинкером перевернулись. Авария фактически заблокировала движение поездов в двух направлениях.
- Но, к счастью, пострадавших и погибших нет.
Поделиться новостью