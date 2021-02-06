Из-за аварии на Днепропетровщине Укрзализныця изменила маршруты некоторых поездов. Известно, что в ночь на 6 февраля на станции Воскобойня с рельсов сошли 8 грузовых вагонов.

Из-за аварии несколько поездов южного направления отправились с опозданием. Максимальное время задержки составляло 3 часа.

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Какие поезда изменили маршрут

№54 Одесса – Днепр,

№80 Киев – Днепр,

№4 Ужгород – Запорожье,

№42 Трускавец – Днепр,

№86 Львов – Новоалексеевка.

В Укрзализныце отметили, что все эти поезда следуют измененным маршрутом через станции Кривой Рог (Сортировочный), Апостолово, Никополь, Запорожье.

А вот пассажирам поезда №86 Львов – Новоалексеевка организовали специальный поезд для подвоза к станциям Днепр и Каменское.

Обеспечено пересадку на поезд №12 Киев – Новоалексеевка пассажиров, следующих до станций Мелитополь, Энергодар и Новоалексеевка, с остальных поездов, что задерживаются,

– отметили в Укрзализныце.

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