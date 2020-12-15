Укрзализныця будет предлагать пассажирам "Интерсити+" бизнес-ланчи. Люди смогут выбрать мясные или вегетарианские блюда.

Оплатить ланч можно будет при заказе билета в режиме онлайн или в железнодорожных кассах. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Оба варианта ланча будут стоить по 140 гривен.

Какие блюда войдут в мясной бизнес-ланч

Кускус с куркумой;

жареный перец;

спаржа;

брокколи;

мясные шарики со льном;

хумус;

сливовый пирог;

крекер.

Какие блюда войдут в вегетарианский бизнес-ланч

макароны;

соус Песто;

жареный перец;

цукини;

шампиньоны;

шпинат;

сушеные маринованные томаты;

пшенные крокеты с грибами;

вегетарианские сладости.

Кроме того, Укрзализныця сейчас прорабатывает несколько оптимальных вариантов питания в обычных поездах дальнего сообщения.