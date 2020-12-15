Укрзализныця будет кормить пассажиров "Интерсити+" бизнес-ланчами: меню
Укрзализныця будет предлагать пассажирам "Интерсити+" бизнес-ланчи. Люди смогут выбрать мясные или вегетарианские блюда.
Оплатить ланч можно будет при заказе билета в режиме онлайн или в железнодорожных кассах. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
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Оба варианта ланча будут стоить по 140 гривен.
Какие блюда войдут в мясной бизнес-ланч
- Кускус с куркумой;
- жареный перец;
- спаржа;
- брокколи;
- мясные шарики со льном;
- хумус;
- сливовый пирог;
- крекер.
Какие блюда войдут в вегетарианский бизнес-ланч
- макароны;
- соус Песто;
- жареный перец;
- цукини;
- шампиньоны;
- шпинат;
- сушеные маринованные томаты;
- пшенные крокеты с грибами;
- вегетарианские сладости.
Кроме того, Укрзализныця сейчас прорабатывает несколько оптимальных вариантов питания в обычных поездах дальнего сообщения.
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