"Укрзализныця" планирует внедрить доступ к интернету в пассажирских поездах. Правда, сначала Wi-Fi появится только в скоростных поездах Интерсити+.

Такие изменения анонсировал директор по вопросам информационных технологий "Укрзализныци" Владимир Резник. Он отметил, что перевозчик стремится создать качественный сервис в пассажирских поездах.

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Резник отметил, что сейчас "Укрзализныця" в сотрудничестве с заинтересованными инвесторами изучает новые технологии, которые способны обеспечить качественный высокоскоростной интернет на протяжении всего маршрута.

Одна из основных тенденций сегодня – это мобильность и присутствие онлайн. Поезда Интерсити+ часто используются как офисы на колесах, поэтому в этих поездах прежде всего важно обеспечить качественный доступ в интернет,

– отметил Владимир Резник.

Где и когда ждать скоростной интернет

Он объяснил, что реализовать проект на первом этапе планируется в скоростных поездах Интерсити+ на направлении Киев – Харьков. Резник сказал, что сейчас прорабатывается концепция. Ее главная задача – решить проблему покрытия слепых зон.

"Если этот проект будет успешным, мы введем Wi-Fi во всех поездах, обеспечим бесперебойную связь на протяжении всего пути следования поездов по территории Украины", – подытожил он.

Заметим, что пока конкретных сроков появления Wi-Fi в поездах "Укрзализныци" нет. Однако, скорее всего, это произойдет после усовершенствования концепции и решения главных проблем.