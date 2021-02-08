Украину замело снегом: в "Укрзализныце" рассказали, есть ли задержки поездов
Украину 7 и 8 февраля накрыла мощная непогода. Автомобили оказались в снежной ловушке сразу в нескольких регионах нашей страны. А вот на железной дороге таких проблем нет.
Источник:"Укрзализныця"
В "Укрзализныце" отметили, что, несмотря на непогоду, задержек поездов нет. Национальный перевозчик гарантирует пассажирам возможность выехать из заснеженных регионов, билеты есть в наличии.
Важно На Днепропетровщине с рельсов сошли 8 вагонов: в Укрзализныце предупредили о задержках поездов
Несмотря на ухудшение погодных условий и обильный снегопад, "Укрзализныця" работает в штатном режиме, без задержек поездов. Однако в случае необходимости работники готовы работать в усиленном режиме
Резервные вагоны и составы поездов стоят наготове. Так, из Львова в Киев сегодня отправляется 13 поездов, при этом специалисты УЗ пристально следят за населенностью этих поездов и готовы добавлять места в связи с задержкой рейсов из львовского аэропорта имени Даниила Галицкого,
– отметили в компании.
В "Укрзализныце" отметили, что в течение 7 – 8 февраля с непогодой боролись 2378 железнодорожников. Они очистили:
- почти 5,2 тысячи стрелочных переводов,
- 474 технологические проезды,
- 143 пассажирские платформы.
Актуально Украину замело снегом: какова ситуация в областях сейчас
В УЗ добавили, что во время непогоды железная дорога остается самым надежным и безопасным видом транспорта.
Когда непогода отступит
Еще с 7 февраля в большинстве областей свирепствуют снегопады и морозы. На такую погоду влияет циклон, который 7 февраля пришел в Закарпатье, а в течение 8 – 9 февраля он перемещается по всей территории страны.
По прогнозам синоптиков, непогода не отступит до 14 февраля. На теплую погоду можно ожидать в конце февраля – начале марта.
Какова ситуация в регионах
- В украинских Карпатах 8 февраля выпало больше метра снега. А на высокогорной метеостанции Пожижевская зафиксировали более 80 сантиметров снега.
- Между тем Одессу накрыли сильные дожди, в то же время там не прекращаются морозы. Из-за этого на дорогах образовалась гололедица. Ветер достигает 18 метров в секунду, это усложняет ситуацию.
- Львов также обильно засыпало снегом. Из-за сильной нагрузки коммунальные службы не успевают расчищать улицы города. Поэтому львовские чиновники вышли в центр Львова, чтобы освободить его от снега.
Поделиться новостью