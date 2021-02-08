Украину 7 и 8 февраля накрыла мощная непогода. Автомобили оказались в снежной ловушке сразу в нескольких регионах нашей страны. А вот на железной дороге таких проблем нет.

В "Укрзализныце" отметили, что, несмотря на непогоду, задержек поездов нет. Национальный перевозчик гарантирует пассажирам возможность выехать из заснеженных регионов, билеты есть в наличии.

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Несмотря на ухудшение погодных условий и обильный снегопад, "Укрзализныця" работает в штатном режиме, без задержек поездов. Однако в случае необходимости работники готовы работать в усиленном режиме

Резервные вагоны и составы поездов стоят наготове. Так, из Львова в Киев сегодня отправляется 13 поездов, при этом специалисты УЗ пристально следят за населенностью этих поездов и готовы добавлять места в связи с задержкой рейсов из львовского аэропорта имени Даниила Галицкого,

– отметили в компании.

В "Укрзализныце" отметили, что в течение 7 – 8 февраля с непогодой боролись 2378 железнодорожников. Они очистили:

почти 5,2 тысячи стрелочных переводов,

474 технологические проезды,

143 пассажирские платформы.

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В УЗ добавили, что во время непогоды железная дорога остается самым надежным и безопасным видом транспорта.

Когда непогода отступит

Еще с 7 февраля в большинстве областей свирепствуют снегопады и морозы. На такую ​​погоду влияет циклон, который 7 февраля пришел в Закарпатье, а в течение 8 – 9 февраля он перемещается по всей территории страны.

По прогнозам синоптиков, непогода не отступит до 14 февраля. На теплую погоду можно ожидать в конце февраля – начале марта.

Какова ситуация в регионах