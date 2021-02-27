В поездах дальнего сообщения в Украине планируют подавать блюда для пассажиров в ланчбоксах. Ранее такой тип питания был доступен только в вагонах "Интерсити".

Кроме того, в Укрзализныце хотят ввести детское меню. Исполняющий обязанности члена правления Укрзализныци Александр Перцовский заявил, что над этим уже работают.

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Мы сейчас расширяем линейку заказанных ланчбоксов, которая ранее была доступна только для "Интерсити" и на поезда дальнего следования. Летом верим, что это уже будет работать,

– рассказал Перцовский.

В обновленной линейке питания для пассажиров выделят специальное детское меню, по словам Перцовского.

Из важных обновлений в вагонах будет еще и то, что в них появится видеонаблюдение. Камерами будут оснащать все вагоны, которые проходят

Комфорт в поездах "Интерсити+"