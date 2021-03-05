В течении года в контакт-центр Укрзализныци поступает почти полмиллиона звонков. Впрочем иногда пассажиры обращаются в справочную службу компании с весьма необычными запросами.

В Укразализныце опубликовали подборку самых странных вопросов, которые поступали от пассажиров в течение 2020 года.

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Самые странные вопросы, с которыми обращаются пассажиры к Укразализныце

В компании сообщили, что за год получают около 410 звонков в контакт-центр и еще в три раза больше запросов в информационных окошках, столах справок и сервисных центрах.

Самые оригинальные вопросы от пассажиров Укразализныце:

Где у вас можно вставить собачку?

Можно ли у вас вибаняться?

Можно ли у вас оставить ребенка, пока мы погуляем?

Пришел к вам в сервисный центр починить телефон, кому сдать?

Где у вас можно пожарить крылышки? У меня с собой.

В Укразализныце в шутку предложили пользователям голосовать в комментариях за наиболее гениальный вопрос из списка.