Где можно пожарить крылышки: в Укрзализныце назвали самые смешные вопросы от пассажиров
В течении года в контакт-центр Укрзализныци поступает почти полмиллиона звонков. Впрочем иногда пассажиры обращаются в справочную службу компании с весьма необычными запросами.
Источник:Фейсбук Укрзализныци
В Укразализныце опубликовали подборку самых странных вопросов, которые поступали от пассажиров в течение 2020 года.
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Самые странные вопросы, с которыми обращаются пассажиры к Укразализныце
В компании сообщили, что за год получают около 410 звонков в контакт-центр и еще в три раза больше запросов в информационных окошках, столах справок и сервисных центрах.
Самые оригинальные вопросы от пассажиров Укразализныце:
- Где у вас можно вставить собачку?
- Можно ли у вас вибаняться?
- Можно ли у вас оставить ребенка, пока мы погуляем?
- Пришел к вам в сервисный центр починить телефон, кому сдать?
- Где у вас можно пожарить крылышки? У меня с собой.
В Укразализныце в шутку предложили пользователям голосовать в комментариях за наиболее гениальный вопрос из списка.
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